Corps retrouvé dans les montagnes où la star de A Room With A View, Julian Sands, a disparu il y a cinq mois lors d’une randonnée

UN CORPS a été retrouvé dans les montagnes autour de la même zone où l’acteur britannique Julian Sands a disparu il y a cinq mois.

La star de A Room With A View, 65 ans, a disparu en janvier lors d’une randonnée dans la région de Baldy Bowl, dans les sommets californiens de San Gabriel.

L’acteur a disparu lors d’une randonnée en janvier Crédit : AP

Les restes humains ont été découverts dans la nature samedi matin, a indiqué le département du shérif de San Bernardino dans un communiqué.

« Des randonneurs civils ont contacté le poste du shérif de Fontana après avoir découvert des restes humains » près de la montagne, a-t-il ajouté.

Le corps a été emmené au bureau du coroner pour être identifié, le processus devant être terminé la semaine prochaine.

Sands, qui est devenu célèbre en 1985 pour son rôle dans « A Room with a View », a disparu en janvier sur le mont San Antonio de 10 000 pieds (3 000 mètres), connu localement sous le nom de Mount Baldy, juste à l’extérieur de la ville de Los Anges.

L’homme de 65 ans est un randonneur expérimenté qui s’est déjà décrit comme le plus heureux « près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide ».

La Californie a été frappée par une succession de fortes tempêtes en décembre et janvier qui ont apporté de fortes chutes de neige sur les chaînes de montagnes, y compris sur le mont San Antonio.

Le sommet où Sands a disparu est le plus haut des montagnes de San Gabriel et une destination populaire pour les résidents de Los Angeles.

Le shérif du comté de San Bernardino a déclaré à l’époque que c’était de plus en plus perfide, avec huit décès connus entre 2017 et 2022.

Le frère de l’acteur, Nick, a déclaré deux semaines après le début des recherches qu’il avait accepté que Sands ne soit pas retrouvé vivant.

« Il n’a pas encore été déclaré disparu, présumé mort, mais je sais dans mon cœur qu’il est parti », avait-il déclaré, selon les médias locaux anglais du Yorkshire, où les frères ont grandi.

