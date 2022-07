Corps retrouvé dans l’eau près du pont William Bennett, la GRC enquête

La GRC enquête après la découverte d’un corps dans l’eau à l’extrémité ouest du pont William Bennett près de la marina de Shelter Bay.

Le corps a été retrouvé le 29 juillet vers 13 h 16. L’Unité des crimes majeurs du Sud-Est a repris l’enquête. L’unité travaille avec la GRC de Kelowna et le Service des coroners de la Colombie-Britannique pour déterminer la cause du décès et toute criminalité potentielle.

La police demande l’aide du public pour identifier le défunt. Le mâle peut être décrit comme :

• Origine ethnique asiatique

• 20-40 ans

• De taille moyenne

• Fine construction

• L’homme portait une chemise à col noir et un pantalon noir.

La police demande à toute personne qui aurait pu se trouver dans la région et qui a remarqué un homme correspondant à cette description le 29 juillet de contacter l’unité des crimes majeurs du district sud-est au 1-877-987-8477.

