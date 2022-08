Corps retrouvé dans le recul du lac Mead identifié

Des restes humains retrouvés au lac Mead il y a plus de trois mois ont été identifiés comme étant Thomas Erndt, qui serait mort par noyade il y a deux décennies, ont annoncé mercredi les autorités du Nevada.

Les restes d’Erndt, retrouvés dans la région de Callville Bay du lac le 7 mai, ont été identifiés grâce à des informations d’enquête, à une analyse ADN et à des rapports sur l’incident initial, selon un communiqué de presse du bureau des communications et de la stratégie du comté de Clark.

L’homme de 42 ans de Las Vegas se serait noyé le 2 août 2002, ont annoncé les autorités, bien que la cause officielle et le mode de décès n’aient pas été déterminés mercredi.

Les restes d’Erndt sont l’un des au moins trois ensembles de restes humains découverts depuis mai au lac, où les niveaux d’eau ont chuté à des niveaux sans précédent alors que la crise de la sécheresse persiste dans l’Ouest.

Les autres restes découverts comprennent un corps dans un baril corrodé avec une blessure par balle, ont déclaré des responsables précédemment. Cette affaire fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide. Ces restes, surnommés Hemenway Harbour Doe par le bureau du coroner, appartenaient à une personne décédée entre le milieu des années 70 et le début des années 80, selon la police.

Plus récemment, les autorités ont récupéré des restes humains partiels à la plage de baignade Boulder de Lake Mead à la mi-août. C’était la troisième fois que des responsables trouvaient des restes dans cette zone, bien qu’il ne soit pas clair si les trois découvertes à Boulder Swim Beach provenaient toutes d’une seule personne ou d’individus distincts. Le coroner du comté de Clark a travaillé pour déterminer si les deux premières découvertes dans cette zone, qui étaient toutes deux des restes partiels, proviennent de la même personne, a précédemment déclaré un porte-parole du comté à CNN.

Le processus d’identification des restes humains trouvés dans le lac a été difficile en raison des stades avancés de décomposition, ce qui rend difficile l’extraction de l’ADN pour l’identification. Le bureau du coroner du comté de Clark utilise les rayons X, les empreintes digitales, la dentisterie médico-légale et l’analyse par des anthropologues médico-légaux afin d’en savoir plus sur un corps, a déclaré la police et la coroner du comté de Clark, Melanie Rouse, à CNN.

Le lac Mead est le plus grand réservoir du pays à cheval sur la frontière entre le Nevada et l’Arizona et dessert environ 25 millions de personnes en Arizona, au Nevada, en Californie et au Mexique. Récemment, les niveaux du lac ont plongé à des niveaux record au milieu d’une méga-sécheresse alimentée par les impacts du changement climatique d’origine humaine. À son apogée en 1983, le lac Mead était à 1 225 pieds au-dessus du niveau de la mer. Mais depuis cet été, le niveau était d’environ 1 040 pieds, soit environ 27 % de sa pleine capacité.

La baisse du niveau d’eau a révélé d’autres choses dans le lac, notamment un navire coulé datant de la Seconde Guerre mondiale et la vanne d’admission d’origine du réservoir de 1971.

Ailleurs, la baisse des niveaux d’eau a conduit à la révélation de traces de dinosaures il y a environ 113 millions d’années dans un parc du Texas après que des parties d’un lit de rivière se soient complètement asséchées alors que l’État faisait face à des conditions de sécheresse extrêmes et à des vagues de chaleur cet été.