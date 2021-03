Aujourd’hui, la police a confirmé la tragique nouvelle attendue. Le corps retrouvé dans les bois du Kent est celui de Sarah Everard. Pourtant, alors que l’officier de police en exercice, soupçonné de son meurtre, est toujours en détention, une bataille juridique a fait rage au moment de la publication de ce briefing. La question est de savoir si une veillée marquant la mort de Miss Everard – et faisant preuve de solidarité contre la menace de violence à laquelle sont confrontées les femmes – peut avoir lieu ou si elle serait illégale en vertu des restrictions de Covid. Les organisateurs de la veillée ont clairement indiqué qu’il s’agirait d’un événement portant un masque et socialement éloigné. Vous pouvez trouver le résultat de l’audience de la Haute Cour de ce soir ici, les ministres étant de plus en plus pressés de revenir au rassemblement.

Boris Johnson a déclaré qu’il pouvait « totalement comprendre » pourquoi la mort de Miss Everard a « déclenché une telle vague de sentiments sur la question de la sécurité des femmes et de la sécurité dans les rues ». Suzanne Moore explique pourquoi il est temps que les femmes revendiquent bien plus que les rues – et que les hommes se mobilisent.

Les pays devraient continuer à utiliser Oxford Jab, déclare l’OMS

Les pays devraient continuer à utiliser le vaccin Oxford-AstraZeneca Covid, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Le corps a déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’un lien entre les piqûres et les caillots sanguins. Cela survient un jour après que le Danemark, l’Islande et la Norvège ont suspendu l’utilisation du vaccin après que quelqu’un qui l’a reçu au Danemark est décédé d’un caillot sanguin. De nombreux politiciens européens se sont déplacés pour défendre le vaccin alors que la Bulgarie est devenue le dernier pays européen à suspendre son utilisation. Pendant ce temps, le régulateur des médicaments de l’UE a déclaré que les réactions allergiques graves devraient être ajoutées à ses effets secondaires possibles après la découverte de liens dans un certain nombre de cas en Grande-Bretagne.

L’opinion publique des Sussex au pire qu’elle ait jamais été

L’opinion publique du duc et de la duchesse de Sussex est tombée à un niveau record, avec des attitudes à l’égard du prince Harry plus négatives que positives pour la première fois. Un nouveau sondage YouGov, publié aujourd’hui, a révélé qu’à la suite de l’interview du couple avec Oprah Winfrey, le couple est tombé en disgrâce auprès du public britannique. Lisez la suite pour plus de détails et Télégraphe les lecteurs ont également eu leur mot à dire sur le programme de la bombe.

En un coup d’œil: Briefing de la soirée sur le coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Scandale de la testostérone | Richard Freeman, l’ancien médecin de Team Sky et British Cycling, a été reconnu coupable d’avoir commandé de la testostérone interdite au vélodrome national en 2011 « sachant ou croyant qu’elle devait être administrée à un athlète pour améliorer ses performances sportives ». De la dysfonction érectile à l’intimidation, Tom Cary a l’histoire intérieure du tribunal médical qui a déchiré British Cycling.

Partout dans le monde: le Yémen est confronté à la « plus grande famine » du monde

Au Yémen, des enfants meurent au rythme d’un toutes les 75 secondes, le pays risquant de subir « la plus grande famine de l’histoire moderne », a averti le chef de l’agence alimentaire des Nations Unies. David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, a qualifié la situation dans ce pays déchiré par la guerre d ‘«enfer sur terre» après une visite cette semaine. Ses commentaires interviennent après que la Grande-Bretagne eut considérablement réduit son aide au Yémen. Lisez la suite pour plus de détails.

Entretien du vendredi

