Corps retrouvé dans des grottes néo-zélandaises où un adolescent a disparu

La police néo-zélandaise a déclaré mercredi avoir trouvé un corps dans les grottes où un lycéen avait disparu lors d’un voyage scolaire un jour plus tôt, les médias locaux rapportant qu’une crue éclair avait traversé et emporté l’adolescent.

Un étudiant a disparu aux grottes de l’abbaye près de Whangarei, dans la partie supérieure de l’île du Nord, après qu’un groupe de 15 lycéens et deux adultes ont eu des difficultés au milieu d’une forte tempête de pluie. Les 16 restants sont comptabilisés.

La police a déclaré dans un communiqué que les chercheurs avaient localisé et récupéré un corps tard mardi soir, mais que l’identification officielle n’avait pas encore eu lieu.

« Nous reconnaissons que cet événement a été très pénible pour l’école et la communauté au sens large, et qu’il y a un certain nombre de questions que le public aura », a déclaré la police.

L’accident s’est produit alors que de fortes pluies ont balayé la partie supérieure de l’île du Nord, provoquant des inondations et la fermeture d’écoles et de routes.

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, reste sous état d’urgence, mais lors d’un briefing sur la gestion des urgences à Auckland mercredi, Rachel Kelleher a déclaré que la plupart des routes étaient désormais ouvertes et que les transports publics fonctionnaient.

Les équipes du Conseil évalueront les dommages au bâtiment mercredi, a-t-elle ajouté.