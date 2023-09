Corps retrouvé à la recherche du poète Gboyega Odubanjo, disparu après le festival Shambala

La POLICE à la recherche d’un poète disparu d’un festival a tragiquement retrouvé un corps.

Gboyega Odubanjo, 27 ans, devait faire une lecture au festival Shambala à Kelmarsh, dans le Northamptonshire, dimanche.

Gboyega Odubanjo a disparu du festival

L’alarme a été donnée après qu’il ne se soit pas présenté, Gboyega ayant été vu pour la dernière fois vers 4 heures du matin samedi.

Northampton Police a confirmé qu’un corps avait été retrouvé après une « fouille spécialisée dans la zone ».

L’identification formelle n’a pas encore eu lieu mais la famille a été informée de la triste évolution.

La police a confirmé qu’il n’y avait aucune circonstance suspecte entourant le décès.

L’inspecteur-détective en chef Johnny Campbell a déclaré : « Nos pensées vont à la famille de cet homme en cette période très difficile, et nous demandons aux médias et aux membres du public de ne pas les contacter et de respecter leur vie privée.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans les efforts de recherche, y compris les membres bénévoles du Northamptonshire Search and Rescue et les officiers spécialisés en recherche formés par d’autres forces qui ont soutenu nos efforts.

«Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont soutenu notre enquête en parlant aux agents ou en obtenant des informations.

« Les agents de la police du Northamptonshire vont maintenant préparer un dossier pour le coroner. »

Gboyega, originaire de Bromley, dans le sud de Londres, étudie pour un doctorat à l’Université du Hertfordshire.

Son travail a été publié dans The Poetry Revoir et Nouvel homme d’État.

La famille de l’écrivain avait précédemment publié une déclaration alors que les recherches pour le retrouver se poursuivaient.

Ils ont déclaré : « Gboyega est un fils aimant et attentionné qui représente tout pour notre famille.

« Il a une personnalité chaleureuse et contagieuse, un sourire contagieux et un cœur plein de gentillesse.

« Nous pensons que la disparition de Gboyega ne lui ressemble absolument pas, et nous sommes sincèrement inquiets pour sa sécurité et son bien-être. »