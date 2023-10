Corps retrouvé à Fox River à Yorkville – Shaw Local

À 11 h 48, le mercredi 4 octobre, le bureau du coroner du comté de Kendall a été informé de la présence d’un homme retrouvé inconscient dans la rivière Fox, derrière le pâté de maisons 100 de l’avenue East Hydraulic à Yorkville, selon un communiqué de presse de le bureau du coroner.

À la suite de l’enquête initiale, les adjoints du coroner ont déclaré la personne suivante décédée sur les lieux :

Joseph Homer Sperry, un homme de 91 ans du pâté de maisons 100 de l’avenue East Hydraulic à Yorkville.

Selon le communiqué de presse, le jeudi 5 octobre, une autopsie médico-légale a été pratiquée et a indiqué de manière préliminaire que l’individu avait subi des blessures pouvant correspondre à une noyade. Pour l’instant, les résultats finaux de l’autopsie sont en attente d’une enquête plus approfondie et de tests toxicologiques.