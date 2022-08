Corps retirés d’un sanctuaire frappé par un glissement de terrain (VIDÉOS)

Les secouristes du centre de l’Irak pensent que jusqu’à huit pèlerins restent piégés sur le lieu saint chiite

Les sauveteurs ont retiré quatre cadavres des décombres d’un sanctuaire chiite en Irak qui a été touché par un glissement de terrain samedi. Au moins six pèlerins ont été retrouvés vivants sous les rochers et la terre, et des séquences vidéo ont capturé le sauvetage dramatique d’un enfant.

Le sanctuaire de Qatarat al-Imam Ali, situé près de la ville irakienne de Karbala, a été enseveli sous un déluge de sable et de rochers samedi, les autorités attribuant le glissement de terrain à la saturation d’un talus derrière le bâtiment en raison d’une forte humidité. Environ un tiers du bâtiment, qui se trouve dans une dépression naturelle entourée de hauts talus, a été détruit, ont déclaré les secouristes aux journalistes.

Travaillant toute la nuit, les sauveteurs ont commencé à retirer les victimes piégées de sous les décombres. Des séquences vidéo ont capturé le moment où un enfant a été tiré vivant de la scène et étiré en lieu sûr.

#عاجل! لحظة انقاذ الطفل من تحت ركام قطارة الإمام علي، في #كربلاء . pic.twitter.com/3wfojuxO2i – جاسم الشمري (@dr_jasemj67) 20 août 2022

Des excavatrices et des camions ont pu être vus en train de retirer de gros rochers du sanctuaire dimanche.

⭕️فيديو حصري من موقع القطارة#العتبة_العباسية_المقدسة pic.twitter.com/S10Bl6JTiO — العتبة العباسية المقدسة (@AlkafeelAbbas) 21 août 2022

Six victimes, dont trois enfants, ont été mises en sécurité au total. Cependant, le responsable de la défense civile Abdelrahman Jawdat a indiqué dimanche à l’AFP que quatre corps avaient été repêchés. Plus tôt, les sauveteurs ont déclaré à l’AFP qu’ils luttaient pour libérer “entre six et huit personnes” qui étaient encore pris sous les décombres.

On ne sait pas si les quatre corps sont inclus dans ce nombre.

Le sanctuaire contient une source d’eau douce dont les musulmans chiites pensent que leur premier imam, Ali ibn Abi Talib, a bu au 7ème siècle. Karbala abrite de nombreux sites religieux et est considérée comme une ville sainte par les chiites, dont des millions s’y rendent chaque année.