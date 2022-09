Corps récupéré de Des Plaines River: police – Shaw Local

Un homme a été retrouvé lundi dans la rivière Des Plaines à Joliet, selon la police de Joliet.

Des agents ont été appelés au pâté de maisons 500 de Railroad Street le long de la rive ouest de la rivière Des Plaines au sujet d’un corps découvert dans la rivière. Une enquête plus approfondie a révélé que l’homme était mort et a été découvert dans la rivière par un employé d’Ozinga Concrete. Les membres du service d’incendie de Joliet ont récupéré le corps de la rivière. Un représentant du bureau du coroner du comté de Will est arrivé sur les lieux et a déclaré l’homme mort. L’identité de la victime et le mode de décès seront déterminés par le bureau du coroner du comté de Will.

Si quelqu’un a des informations liées à cet incident, il est encouragé à contacter l’unité d’enquête du département de police de Joliet au 815-724-3020. Ils peuvent également contacter Will County Crime Stoppers au 800-323-6734 ou en ligne à https://crimestoppersofwillcounty.org/ s’ils souhaitent rester anonymes.