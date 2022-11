Corps ne trouve aucune contamination radioactive à l’école du Missouri

FLORISSANT, Mo. (AP) – Les tests effectués par le Corps of Engineers de l’armée américaine n’ont révélé aucune contamination radioactive dans une école du Missouri qui a été fermée le mois dernier, craignant que des matières nucléaires provenant d’un ruisseau contaminé à proximité n’aient pénétré dans l’école, les responsables du Corps dit mercredi.

Les équipes du bureau de St. Louis du Corps ont commencé à tester l’intérieur de l’école élémentaire Jana à Florissant, Missouri, et le sol qui l’entoure fin octobre, quelques jours après la fermeture de l’école par la commission scolaire. La fermeture fait suite à des tests effectués par une entreprise privée qui a trouvé des niveaux d’ isotope radioactif plomb-210 qui étaient 22 fois le niveau attendu sur la cour de récréation de la maternelle, ainsi que des niveaux concernant le polonium, le radium et d’autres matériaux à l’intérieur du bâtiment.

Le Corps a déclaré que les résultats préliminaires n’avaient trouvé aucune preuve de matière radioactive au-dessus de ce qui se produirait naturellement.

“D’un point de vue radiologique, l’école est sûre”, a déclaré le colonel Kevin Golinghorst, commandant du district de St. Louis pour le Corps of Engineers, dans un communiqué de presse. “Nous devons au public et aux parents et enfants de l’école élémentaire Jana de prendre des décisions éclairées axées sur la sécurité de la communauté, et nous continuerons à prendre des mesures efficaces en utilisant des données précises.”

Les responsables du Corps ont effectué des tests à l’intérieur de l’école et ont prélevé des échantillons à 53 endroits dans le sol de l’enceinte de l’école. Dans l’ensemble, a déclaré Golinghorst, près de 1 000 échantillons ont été prélevés.

Le Corps a déclaré qu’un événement public aura lieu le 16 novembre pour discuter des résultats avec la communauté.

Une porte-parole du district scolaire de Hazelwood a déclaré que les responsables étaient en réunion mercredi matin mais qu’ils commenteraient plus tard.

L’école, avec environ 400 élèves, se trouve le long de Coldwater Creek, une voie navigable de 19 miles (31 kilomètres) contaminée il y a des décennies par les déchets atomiques du projet Manhattan. Le Corps a utilisé des instruments de détection de rayonnement pour scanner les surfaces à l’intérieur de l’école et a creusé des trous jusqu’à 28 pieds (8,5 mètres) de profondeur dans le sol.

Les élèves suivent des cours virtuels le mois prochain, puis seront réaffectés dans d’autres écoles. Il n’a pas été déterminé quand Jana Elementary rouvrira.

Coldwater Creek a été contaminé dans les années 1940 et 1950 lorsque des déchets de bombes atomiques fabriquées à Saint-Louis se sont retrouvés dans la voie navigable près de l’aéroport de Lambert, où les déchets étaient stockés. Le résultat a été un gâchis environnemental qui a abouti à une déclaration Superfund en 1989.

Le site près de l’aéroport a été en grande partie nettoyé, mais l’assainissement de la crique elle-même ne sera pas terminé avant 2038, ont déclaré des responsables du Corps.

Les enfants ont souvent joué dans le ruisseau et un rapport fédéral de 2019 a déterminé que les personnes exposées à la voie navigable des années 1960 aux années 1990 peuvent présenter un risque accru de cancer des os, de cancer du poumon et de leucémie. Les écologistes et les habitants de la région ont cité plusieurs cas de cancers extrêmement rares qui ont rendu malades et tués des gens.

Le Corps of Engineers avait précédemment découvert une contamination dans une zone boisée près de l’école, mais n’avait pas encore testé l’école ou ses terrains. Cet été, des avocats impliqués dans un recours collectif représentant des résidents locaux demandant une indemnisation pour des maladies et des décès ont reçu l’autorisation du district scolaire de Hazelwood d’effectuer des tests.

Les résultats des tests effectués par Boston Chemical Data Corp. ont été publiés en octobre, incitant à la décision de fermer l’école. Les messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires au cabinet d’avocats qui a financé les tests n’ont pas été immédiatement renvoyés mardi.

On ne sait pas exactement ce que tout nettoyage impliquerait, combien de temps cela prendrait ou qui paierait pour cela.

Jim Salter, Associated Press