Corps masculin découvert sur le sentier Princeton – Kelowna Capital News

Le corps d’un homme décédé a été découvert à Princeton jeudi matin, le 13 octobre, selon la GRC.

Le commandant du détachement Sgt. Rob Hughes a déclaré qu’il faudra plusieurs jours avant que les restes puissent être identifiés.

Depuis deux semaines, la police recherche le résident local Dave Horsfall, 61 ans, porté disparu depuis le 28 septembre.

Hughes a déclaré qu’il n’y avait aucune suspicion de criminalité dans ce décès et a souligné que l’identité de l’homme n’avait pas été confirmée.

Le corps a été découvert sur un sentier menant de Sunset Avenue à The Hut, une entreprise locale sur l’autoroute 3. C’est près de Granite Street, où Horsfall a été vu pour la dernière fois.

David Horsfall est porté disparu depuis le 28 septembre. Photo GRC

On a dit que Horsfall se dirigeait vers l’autoroute, portant une cruche en plastique et un pneu et une jante de voiture.

