Corps extraterrestres mexicains : réels ou juste une cascade ?

Points clés Deux petits corps « non humains » ont été présentés au Congrès mexicain.

Le Congrès étudie l’existence potentielle d’une vie extraterrestre.

Les corps proviennent du Pérou et le ministre de la Culture de ce pays affirme qu’il s’agit de restes osseux préhispaniques.

Une audience sur les ovnis au Congrès mexicain, qui comprenait la présentation de restes présumés d’êtres non humains, fait face à une réaction internationale rapide, avec des critiques la qualifiant de « coup monté » et des questions de responsables péruviens, où les spécimens apparents sont apparus pour la première fois.

Le journaliste mexicain et passionné d’ovnis de longue date, Jaime Maussan, a montré mardi à des hommes politiques lors de l’audience de mardi deux minuscules « corps » exposés dans des étuis, avec trois doigts sur chaque main et des têtes allongées. Il a affirmé qu’ils avaient été trouvés au Pérou en 2017 et n’étaient liés à aucune vie sur Terre.

Les images de l’audience du Congrès, la première du genre au Mexique, ont suscité la curiosité internationale ainsi qu’un profond mépris.

L’ancien pilote de l’US Navy Ryan Graves, qui était également présent à l’audience pour partager son expérience personnelle d’observations de « phénomènes anormaux non identifiés » ou UAP, a lancé de nombreuses critiques sur la présentation.

« La manifestation d’hier a constitué un énorme pas en arrière sur cette question », a-t-il déclaré sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Je suis profondément déçu par cette cascade infondée. »

Graves a participé aux auditions du Congrès américain sur l’UAP en juillet, lorsqu’il a déclaré que les observations de phénomènes inexpliqués dans l’espace aérien étaient « largement sous-estimées ».

Maussan a déclaré dans la présentation que les spécimens avaient été récupérés près des anciennes lignes de Nazca au Pérou et avaient été datés au carbone 14 par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et qu’ils avaient été conclus qu’ils avaient environ 1 000 ans. Il a affirmé qu’ils n’étaient apparentés à aucune espèce sur Terre.

Des découvertes similaires dans le passé se sont révélées être des restes d’enfants momifiés.

Le ministre péruvien de la Culture, Leslie Urteaga, a déclaré qu’aucune institution scientifique du pays sud-américain n’avait identifié les restes comme étant non humains et s’est demandé comment les spécimens avaient quitté le Pérou.

« Il y a une plainte pénale du ministère de la Culture contre certaines personnes qui avaient des relations avec ces messieurs », a déclaré mercredi Urteaga aux journalistes en référence à Maussan et ses associés.

« Je vais demander des informations pour voir ce qui s’est passé (…) concernant le retrait d’objets préhispaniques, car je comprends qu’ils font partie de restes osseux préhispaniques », a-t-elle ajouté.

Maussan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le journaliste mexicain et expert en ovnis, Jaime Maussan, a présenté deux êtres « non humains » au Congrès mexicain. Source: Getty / Agence Anadolu L’UNAM, dans un communiqué republié mercredi et publié pour la première fois en 2017, a déclaré que les travaux de son Laboratoire national de spectrométrie de masse avec accélérateurs (LEMA) visaient uniquement à déterminer l’âge des échantillons.

L’UNAM a refusé une demande de Reuters de voir les résultats complets de l’étude ou d’interroger les chercheurs qui y ont participé. Il a également refusé de dire quel âge son étude avait révélé aux échantillons.

Lors d’une conférence de presse jeudi, les responsables de la NASA ont répondu à des questions sur la présentation mexicaine alors qu’ils publiaient leur propre rapport sur les recommandations visant à aider le Pentagone à détecter et à examiner les PAN.

David Spergel, ancien directeur du département d’astrophysique de l’Université de Princeton et président du rapport, a déclaré qu’il ne connaissait pas la nature des échantillons mais a appelé à la transparence.

« Si vous découvrez quelque chose d’étrange, mettez des échantillons à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nous verrons ce qu’il y a. »