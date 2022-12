Corps d’une fille de 5 ans retrouvé dans un bloc de béton utilisé comme table de chevet par sa mère à Buenos Aires | Nouvelles du monde

Le corps d’une fillette de cinq ans disparue a été retrouvé dans une boîte en bois remplie de ciment que sa mère utilisait comme table de chevet.

Les agents ont découvert le corps de Milagros Nazareth Martin dans la capitale argentine de Buenos Aires après que son père inquiet les ait contactés parce qu’il ne l’avait pas vue depuis des mois.

La mère de la jeune fille, Vanesa Mansilla, aurait été accusée d’« homicide volontaire ».

Elle aurait d’abord dit au père qu’elle avait confié l’enfant aux services sociaux en raison des mauvaises conditions de vie à son domicile.

Lorsque la police est arrivée pour fouiller sa maison, elle aurait admis que sa fille était décédée mais qu’elle ne savait pas quoi faire et qu’elle avait “peur”.

Craignant que ses deux autres enfants, âgés de trois et sept ans, ne lui soient enlevés, elle aurait placé le corps dans un sac, qui a été placé dans une boîte remplie de ciment provenant d’un chantier de construction voisin.

“Elle a utilisé la boîte avec le corps à l’intérieur comme table de chevet dans sa chambre”, a déclaré un enquêteur à Telam, une agence de presse locale.

Une autopsie a conclu que Milagros était décédée d’une infection respiratoire due à des maladies préexistantes, qui l’ont obligée à subir une trachéotomie et une sonde nasogastrique.

Un porte-parole judiciaire a déclaré: “Jusqu’à présent, il n’y a aucune trace de plaintes antérieures pour violence sexiste.”

Un enquêteur a déclaré à Telam que la mère avait d’abord admis que sa fille était décédée à ses proches.

Image:

Les preuves sont supprimées par les agents. Photo : Clarin





Image:

La police sur les lieux de la découverte. Photo : Clarin



“Elle a dit que tout s’était passé un après-midi après avoir baigné ses enfants”, a déclaré l’enquêteur.

“Elle est allée faire une sieste et quand elle s’est réveillée, elle est allée voir la fille, et elle était déjà morte. Elle a dit qu’elle avait le nez qui coulait et de la bave dans la bouche.”

La perquisition d’urgence aurait été ordonnée après que ces proches en eurent informé les autorités.

Les deux frères de Milagros auraient été confiés à leur grand-mère.