Corps d’un enfant retiré de la mer au large du sud de l’Irlande | Nouvelles du monde

Le corps d’un enfant a été retrouvé dans la mer au large des côtes du sud de l’Irlande.

Mardi après-midi, une opération de recherche de la jeune fille a été lancée sur la plage de Fountainstown, près de Crosshaven, dans le comté de Cork.

L’alerte a été donnée vers 16h40 suite à l’annonce d’une entrée à l’eau du jeune.

La police irlandaise a déclaré que le corps d’un enfant avait été retiré de l’eau vers 19 h 45 et que le jeune avait été déclaré mort.

Dans un communiqué, la Garda a déclaré : « Une opération de recherche et de sauvetage à Fountainstown Beach, près de Crosshaven, dans le comté de Cork, a été interrompue suite à la découverte du corps d’une petite fille ce soir.

« Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée impliquant la Garde côtière, la RNLI, les services d’incendie, les douanes, Mallow River Rescue et les unités de Garda des stations de Crosshaven et Carrigaline Garda.

« Le corps de l’enfant sera retiré des lieux et emmené à l’hôpital universitaire de Cork où une autopsie aura lieu.

« Le coroner a été informé. Aucune autre information n’est disponible pour le moment. »