Corps d’identification de la police norvégienne d’un enfant décédé en traversant la Manche

La police a identifié le corps d’un enfant qui s’est échoué sur la côte norvégienne le jour du Nouvel An comme un garçon de 18 mois qui a disparu lors d’un voyage malheureux à travers la Manche.

Au moins 19 migrants tentaient de rejoindre le Royaume-Uni en octobre 2020 à bord d’un bateau qui a chaviré dans les eaux françaises. Le garçon, Artin Irannezhad, ainsi que sa famille, se trouvaient sur le bateau et il a été présumé noyé.

Des médecins légistes de l’Université d’Oslo ont comparé l’ADN d’Artin à celui d’un parent après que le corps s’est échoué sur l’île de Karmoy.

« Il est maintenant certain que le garçon qui a été retrouvé est Artin Irannezhad. Il est d’origine iranienne et a disparu lors d’un naufrage dans la Manche au large des côtes françaises le 27 octobre de l’année dernière », a déclaré l’enquêteur en chef de la police du Sud-Ouest, Camilla Tjelle Waage. dans un communiqué lundi.

Un porte-parole de la police du sud-ouest a déclaré à CNN que le garçon portait une salopette bleue, qui n’était pas de marque norvégienne, et qu’il n’y avait pas eu non plus de signalement de tout-petits disparus dans la région.

« C’est un processus laborieux, mais nous sommes heureux d’avoir maintenant reçu la confirmation qu’il s’agit du garçon disparu qui a été retrouvé à Karmoy », a déclaré Waage dans le communiqué.

Les parents d’Artin, Rasoul et Shiva, tous deux âgés de 35 ans, et ses frères et sœurs, Anita, 9 ans, et Armin, 6 ans, sont également décédés dans le chavirement du bateau. Quinze personnes à bord du bateau ont été secourues, selon les autorités.