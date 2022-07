Corps découvert dans le lac Okanagan près de Bennett Bridge

Un corps a été découvert dans le lac Okanagan à West Kelowna.

Les équipes des services d’urgence ont organisé une scène près de la marina de Shelter Bay, du côté ouest du pont Bennett, dans l’après-midi du 29 juillet, après qu’un membre du public l’a appelé vers 13 h 15.

La cause de l’incident est encore inconnue, bien que la GRC sur place ait déclaré à Capital News que la criminalité est soupçonnée.

Plusieurs croiseurs de la GRC restent sur les lieux en fin d’après-midi ainsi que le bateau de la GRC, qui était déjà sur l’eau en train de patrouiller à ce moment-là.

L’identité du défunt est inconnue pour le moment, y compris le sexe.

La scène reste bouclée.

