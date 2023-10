Corporate Traveler USA a nommé des directeurs régionaux pour les régions de l’Est, de l’Ouest et du Centre des États-Unis, de nouveaux rôles au sein de la société de gestion de voyages axée sur les PME, qui dirigeront la stratégie commerciale, les opérations et les relations clients dans leurs régions respectives.

Richard Jacobi, qui a dirigé les opérations de Corporate Traveler dans la région de Boston, supervise désormais les activités de TMC sur la côte Est et restera basé à Boston. Clinton Voyce, qui a travaillé avec Corporate Traveler et d’autres marques de voyages d’affaires au sein de la société mère Flight Centre Travel Group pendant près de 20 ans, supervise désormais les opérations et les ventes dans la région centrale. Voyce restera à Chicago, où il est basé depuis 2017.

En janvier, Miling Harpur assumera la double fonction de directrice générale régionale et de directrice des ventes pour la région Ouest de Corporate Traveler USA, basée en Californie du Sud. Harpur travaille pour Corporate Traveler en Australie depuis 10 ans, plus récemment en tant que directeur général des ventes et du commerce.

Tous trois relèveront de John Van den Heuvel, qui a été nommé président de Corporate Traveler USA le mois dernier. Dans un communiqué, il a déclaré que les trois directeurs régionaux « apporteront un état d’esprit et une approche stratégiques à l’entreprise qui aideront à faire avancer Corporate Traveler alors que nous cherchons à exploiter de nouveaux marchés et à élargir davantage notre portée dans les trois régions ».