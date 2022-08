Coros Pace 2 avis | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception légère et confortable

Fonctions de suivi sportif fiables

Autonomie solide de la batterie Les inconvénients Pas la plus belle

Impossible d’afficher les cartes

Fonctionnalités de base de la montre connectée Notre avis C’est peut-être la montre la moins chère de la famille des montres de sport Coros, mais la Pace 2 offre la meilleure expérience globale pour l’argent et est une excellente option pour les coureurs, les nageurs, les cyclistes ou les triathlètes qui veulent une expérience de suivi solide, une autonomie solide. le tout enveloppé dans un design adapté à l’entraînement.

Prix ​​lors de l’examen

199 $

Dans un monde de montres de sport dominé par Garmin et Polar, Coros est venu ces dernières années pour faire bouger les choses. Tout a commencé avec le Pace et avec le Coros Pace 2, il offre quelque chose qui va plaire aux coureurs, nageurs, cyclistes et même aux triathlètes qui ne veulent pas dépenser gros pour suivre ce temps multidisciplinaire.

Alors que le premier Pace ressemblait à un clone de Garmin, son successeur offre un design plus unique, la promesse d’un suivi et d’une analyse d’entraînement améliorés tout en offrant un support solide pour les applications tierces et une autonomie de la batterie qui peut durer des semaines au lieu de quelques jours.

Il peut manquer des fonctionnalités souhaitables telles que la prise en charge de la navigation et ne pas être riche en fonctionnalités de smartwatch, mais ce qu’il y a en fait une option assez formidable pour quiconque ne veut pas se ruiner pour une excellente montre de sport.

Concevoir et construire

Pèse 29-30g

Boîtier 42 mm uniquement

Options de bande de silicone et de nylon

Le Coros Pace 2 est nettement différent du Pace original, non seulement en apparence mais aussi en stature. Coros est passé d’un boîtier de 43 mm à un boîtier plus petit de 42 mm. Il est toujours entièrement en polymère, mais lorsqu’il est associé à la sangle en nylon plus légère, il pèse environ 29 à 30 g, ce qui le rend plus léger que le Garmin Forerunner 55 (37 g) au prix similaire.

Mike Saw

La sangle associée à ce boîtier en polymère est de taille 20 mm, qui utilise un mécanisme à goupille pour faciliter leur retrait. Que vous optiez pour l’option bracelet en silicone ou en nylon, le prix du Pace 2 reste le même. Si vous optez pour le silicone, vous obtiendrez trois options de couleur de boîtier au lieu des deux que vous obtenez en nylon. L’option de bracelet en silicone vous donne un look bleu acier, bleu marine ou blanc, tandis que le nylon vous offre uniquement les options bleu marine (photo) et blanc.

En ce qui concerne l’interaction avec la montre, Coros a abandonné la configuration à quatre boutons physiques du premier Pace pour sa combinaison désormais plus familière de bouton unique et de bouton rotatif. Ce cadran vous permet de faire défiler les écrans en émettant une petite vibration haptique lorsque vous le tournez. Le seul bouton physique vous permet de revenir en arrière sur un écran, de sauter dans le menu des paramètres rapides et peut également activer le rétroéclairage. Coros comprend également un mode nuit, qui maintiendra le rétroéclairage pendant le suivi de l’entraînement si vous avez besoin de cet éclairage constant pour consulter ces statistiques en temps réel.

Mike Saw

L’avant et le centre sont un écran LCD de 1,2 pouces, résolution 240x 240, toujours sur la mémoire avec Corning Glass offrant une protection supplémentaire. Ce n’est pas un écran tactile, vous ne pouvez donc pas balayer et appuyer dessus, mais vous obtenez de la couleur dans les écrans de menu et les visages de montre, mais il s’agit vraiment de fournir des angles de vision forts dans une lumière extérieure brillante sans monopoliser trop de la puissance embarquée et c’est quelque chose que le Pace 2 offre.

Retournez la montre et vous trouverez le réseau de capteurs optiques, qui peut fournir la fréquence cardiaque, mais manque la surveillance SpO2 que les montres Coros plus chères font. À côté de cela se trouve le port de charge, où se branche le câble de charge propriétaire de Coros qui ressemble beaucoup à un Garmin.

Coros offre un suivi pour la natation en piscine et en eau libre ici et vous obtenez un design qui porte un indice de résistance à l’eau de 5 ATM, ce qui le rend sûr pour être immergé dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Suivi de la condition physique et du sport

Suivi solide pour les courses et les nages

Bonne performance de suivi de la fréquence cardiaque

L’application compagnon n’est pas la plus élégante

Les montres Coros ont été conçues pour les triathlètes, de sorte que la société se concentre d’abord sur la couverture des bases de la course, du cyclisme, de la natation et du triathlon, mais inclut également un support de suivi pour les entraînements en salle et d’autres activités en plein air qui peuvent le rendre utile en dehors de ces utilisations principales.

En appuyant sur le bouton de numérotation numérique, vous accédez à l’écran de suivi de l’entraînement où vous pouvez tourner pour faire défiler les activités prises en charge. Pour chaque activité, vous aurez des paramètres supplémentaires à bricoler. Ainsi, pour les nages en piscine, vous pouvez configurer des alertes de distance et de fréquence cardiaque tandis que les coureurs peuvent configurer des séances d’entraînement par intervalles à partir de l’écran équivalent.

Mike Saw

Le Pace 2 utilise un capteur d’accéléromètre assez standard pour suivre les mouvements des entraînements en salle et peut se tourner vers l’un des cinq grands systèmes satellites pour suivre l’activité en plein air. Il s’agit d’une configuration à fréquence unique, mais avec les systèmes GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS pris en charge, j’ai constaté qu’il captait un signal rapidement et que le suivi de la distance et les mesures de base, y compris le rythme, l’élévation, les temps intermédiaires dans l’ensemble étaient très fiables contre un Montre Garmin.

Les performances de surveillance de la fréquence cardiaque étaient étonnamment solides ici aussi, offrant des lectures de fréquence cardiaque moyenne et maximale similaires par rapport à une sangle de poitrine de moniteur de fréquence cardiaque. La petite conception et le bon ajustement semblent aider à générer ces bonnes lectures, mais il n’était pas à l’abri de la diffusion de données douteuses, principalement lors de l’augmentation de l’intensité des entraînements. Coros offre la possibilité de coupler des capteurs externes via ANT+ et Bluetooth et je n’ai eu aucun problème à coupler une sangle de poitrine lors de mes tests.

Une chose qui vous manque et qui pourrait décevoir les coureurs et les amateurs de plein air est la possibilité de télécharger des itinéraires, d’afficher des cartes ou d’utiliser la montre pour naviguer dans un lieu. Ce type de support est offert sur les montres Coros Apex et Vertix 2 plus chères, mais c’est clairement une fonctionnalité qui a été sacrifiée sur le Pace 2 sans aucun doute pour maintenir le prix bas.

Mike Saw

Pour l’entraînement à l’intérieur, le Pace 2 a fourni des données fiables pour la natation en piscine et pour les séances de vélo et d’aviron en salle. Une grande nouveauté est le mode d’entraînement en force, qui offre un comptage automatique des répétitions via les capteurs de mouvement inclus tandis qu’une carte thermique musculaire dans l’application compagnon Coros offre un rappel du temps que vous avez passé à travailler sur ce haut ou ce bas du corps. Ce n’est pas la première montre à offrir le comptage automatique des répétitions, mais elle se sentait certainement la plus fiable en termes de précision de suivi, même si elle manquait quelques répétitions ici et là. Si vous vouliez quelque chose pour suivre ce temps d’entraînement en force, le Pace 2 ne fait pas trop de mal.

Au-delà du suivi, Coros offre beaucoup sur le front de la formation et de l’analyse. Outre la possibilité de créer des entraînements et des plans d’entraînement, il comprend également de nouvelles informations sur les données Evolab, qui explorent les domaines de l’effet d’entraînement, de la charge d’entraînement et de l’évaluation de la fatigue. Il existe également des informations centrées sur la course à pied, telles que l’évaluation de votre niveau de marathon, la notation de votre niveau de performance de course actuel et la prédiction des temps d’arrivée pour les distances de 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Toutes ces informations dépendent de la fiabilité des données de suivi et des capteurs et même si je dirais associer un moniteur de fréquence cardiaque pour obtenir les informations les plus fiables, des fonctionnalités telles que le niveau de marathon et le prédicteur de course étaient très en phase avec notre entraînement actuel.

Avec cet accéléromètre à bord, Coros offre également la possibilité de suivre les pas quotidiens et peut également surveiller le sommeil, en décomposant les étapes du sommeil de manière assez familière. Vous pouvez également surveiller la fréquence cardiaque en continu et cela inclut pendant ce temps où vous allez vous coucher. Les données de suivi de l’activité et du sommeil étaient bonnes dans l’ensemble, mais si ce sont les types de fonctionnalités qui vous intéressent, vous trouverez un support et des informations plus riches sur d’autres montres de sport et smartwatches.

Caractéristiques de la montre intelligente

Afficher les notifications

Mode de contrôle de caméra GoPro et Insta 360

Compatible avec Strava et Apple Santé

Tout comme ce suivi d’activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Coros ne va pas beaucoup sur les fonctionnalités de la montre intelligente, se concentrant sur l’offre d’un endroit où vous pouvez afficher les notifications de votre téléphone Android ou iPhone, définir des alarmes, changer les visages de la montre et utiliser les modes trouver mon téléphone et regarder. C’est à peu près tout.

Mike Saw

Si vous possédez une GoPro ou une caméra d’action Insta360, un support est proposé pour prendre le contrôle de ces caméras d’action depuis votre montre, donc Coros ajoute le type de fonctionnalité intelligente qui, selon lui, la rendra plus attrayante pour les amateurs de plein air.

L’application pour smartphone compagnon Coros est l’endroit où vous pouvez vraiment approfondir vos statistiques, ajuster davantage les paramètres de la montre et configurer des plans d’entraînement et d’entraînement. Ce n’est pas la plus belle application du marché, mais elle fait à peu près le travail lorsqu’il s’agit de consulter vos statistiques et de modifier les paramètres. Les données se synchronisent bien et rapidement après l’entraînement et si vous ne voulez pas passer beaucoup de temps dans l’application Coros, vous pouvez partager ces données avec une foule d’autres applications. Cela inclut Strava, Apple Health, Training Peaks, Adidas Running et Stryd, ainsi que la prise en charge de son capteur de podomètre externe. Heureusement, les données se synchronisent rapidement avec ces applications tierces une fois que vous avez configuré ces connexions, ce qui est agréable et simple à faire.

Autonomie et charge de la batterie

20 jours en utilisation quotidienne

Forte autonomie de la batterie GPS pour le prix

Mode d’utilisation de la batterie utile

La bonne nouvelle est que si vous voulez une montre de sport que vous pouvez utiliser pour suivre régulièrement les entraînements intérieurs et extérieurs tout au long d’une semaine, la Pace 2 est plus que à la hauteur et a la capacité de durer plus longtemps.

Mike Saw

Il s’agit d’une batterie améliorée sur tous les fronts sur le premier rythme, que ce soit dans le mode de suivi le plus précis, en l’utilisant au jour le jour ou en optant pour le mode GPS UltraMax, qui élargit le taux d’intervalle d’échantillonnage GPS pour fournir un plus grand nombre de batteries.

Il n’y a pas de baisse inquiétante de la batterie lors de son utilisation avec ce mode de précision GPS de pointe et cela prend également une petite bosse pour les entraînements en intérieur. Les performances en veille sont également excellentes, avec peu de choses qui se passent apparemment en arrière-plan pour vider tranquillement la batterie. Coros comprend également une fonction d’utilisation de la batterie très utile qui offre une durée de vie estimée de la batterie en fonction de l’utilisation et peut vous dire quand vous avez chargé la montre pour la dernière fois ainsi que la baisse actuelle de la batterie depuis cette dernière charge.

En ce qui concerne la charge, Coros a efficacement modélisé son câble de charge sur celui de Garmin, qui se fixe solidement à l’arrière de la montre et vous fera passer de 0 à 100 % en moins de 2 heures. Il n’y a pas de fonction de charge rapide et même s’il n’est peut-être pas le chargeur le plus rapide, sa capacité à contenir la batterie en général le compense certainement.

Prix ​​et disponibilité

La Coros Pace 2 n’est peut-être pas une option de montre multisports économique, mais à 199 $ / 179 £, elle se situe toujours à l’extrémité très abordable du marché et est moins chère que de nombreuses montres de ses rivaux Garmin et Polar.

Pour mettre les choses en perspective, le Garmin Forerunner 55 d’entrée de gamme est au prix de 199,99 $ / 149,99 £ tandis que le Polar Pacer coûte 199,95 $ / 169,50 £. C’est donc dans et parmi les nouvelles montres de sport les moins chères de Polar et Garmin.

Verdict

La Coros Pace 2 est une montre multisport qui offre d’excellentes fonctionnalités pour le prix. Les coureurs sont peut-être l’objectif principal ici, mais c’est une montre qui servira également bien les nageurs, les cyclistes et les triathlètes et couvrira même bien les activités en salle comme l’entraînement en force.

Surtout, il suit ces activités de manière fiable et vous donne la possibilité d’améliorer cette précision en associant des capteurs externes. La grande chose qui manque ici est toute sorte de support de navigation et de cartographie, que vous obtiendrez sur les montres Coros plus chères, mais si vous pouvez vivre sans elles, c’est une expérience de suivi sportif complète dans l’ensemble.

Ce n’est pas une montre que vous saisissez pour les fonctionnalités de smartwatch, mais cela garantit que vous pouvez transférer vos données vers des applications tierces de grands noms à la place, ce qui signifie que vous pouvez passer moins de temps dans une application compagnon qui ressemble toujours à un travail dans le progrès.

Bien qu’il soit légèrement plus cher que le très impressionnant Forerunner 55 de Garmin, l’argent supplémentaire que vous payez pour le Pace 2 vous rapporte plus dans les départements de suivi sportif et de batterie.