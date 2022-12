Coros Apex 2 Pro Review: mise à niveau modeste du multisport

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Augmentation des performances de la batterie GPS

Écran plus grand qu’Apex Pro

Forte précision de suivi sportif Les inconvénients Sauter dans le prix

Pas si différent d’Apex Pro

Perd la connectivité ANT+ Notre avis La Coros Apex 2 Pro promet une augmentation de la précision de la batterie et du GPS pour en faire une meilleure montre multisports polyvalente

Prix ​​lors de l’examen

499 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Coros Apex 2 Pro

499,00 $

Après avoir lancé l’Apex original, Coros a décidé de le mettre à jour un an plus tard avec l’Apex Pro en lui donnant un boîtier plus grand, des compétences de cartographie et de navigation et un oxymètre de pouls optique, les principales différences entre la version Pro et la version non-pro.

L’Apex 2 Pro de fin 2022 examiné ici promet une poignée de mises à niveau par rapport à son prédécesseur, notamment un nouveau chipset GPS bi-bande, une meilleure autonomie de la batterie et un nouveau capteur ECG.

Ces nouveaux ajouts ont un coût supplémentaire, le prix de l’Apex 2 Pro augmentant de 100 $ / 100 £. La question est de savoir s’il y en a assez ici pour justifier cette mise à niveau à partir du Pro d’origine et s’il s’agit de l’une des meilleures montres de sport que vous pouvez acheter en ce moment.

Concevoir et construire

Pèse 53g-66g

Boîtier 46 mm uniquement

Écran plus grand de 1,3 pouces

La Coros Apex 2 Pro a vu sa taille de boîtier baisser par rapport au premier Apex Pro, passant à un boîtier de 46 mm, avec un alliage de titane au lieu d’un alliage d’aluminium et le choix de bracelets de montre en nylon ou en silicone. La lunette est toujours fabriquée à partir d’un titane de grade 5, mais reçoit désormais l’ajout d’un revêtement PVD pour renforcer la protection.

Le poids a légèrement augmenté dans l’ensemble avec l’une ou l’autre des options de bande, et il est également un peu plus épais par rapport à l’ancien Pro, mais dans l’ensemble, c’est une montre confortable à porter et si vous avez aimé la montre d’extérieur robuste mais pas trop volumineuse du premier Apex Pro, vous serez heureux ici.

Mike Saw

Il y a maintenant un plus grand écran transflectif de résolution 260 x 260 toujours allumé de 1,3 pouce en verre saphir qui n’offre pas une amélioration massive par rapport à ce que Coros a mis sur l’Apex Pro. Il offre toujours une bonne visibilité panoramique, mais n’a pas le punch et la couleur d’un écran AMOLED.

Il s’agit également d’un écran tactile, tout comme l’Apex Pro, qui émet de petites vibrations haptiques lorsque vous interagissez avec lui et bien qu’il ne soit pas aussi lisse qu’un écran tactile sur une smartwatch « appropriée », il ajoute une autre dimension de contrôle supplémentaire, en particulier pour se déplacer écrans de menus.

Mike Saw

Les commandes physiques restent les mêmes avec un bouton de rétroéclairage et un bouton de retour flanquant la couronne numérique que vous pouvez utiliser pour faire défiler les écrans et sur lesquels vous pouvez appuyer pour accéder à l’écran d’entraînement principal.

L’Apex 2 Pro peut désormais fonctionner dans des conditions de froid et de chaleur plus extrêmes, mais a maintenant abandonné sa certification d’étanchéité de 10 ATM à 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez plonger dans l’eau jusqu’à 50 mètres au lieu de 100 mètres.

Suivi de la santé et de la forme physique

Capteur ECG ajouté pour les mesures HRV

Mode GPS bi-bande

La connectivité ANT+ abandonnée

Du point de vue du suivi sportif et du suivi des activités, il n’y a vraiment que quelques fonctionnalités qui séparent l’Apex 2 Pro de l’Apex Pro. L’utilité de ces fonctionnalités dépend de l’importance que vous accordez à un suivi extérieur plus fiable et à la présence d’un capteur supplémentaire pour évaluer la récupération après des entraînements difficiles.

Tous les mêmes modes sportifs sont les mêmes, y compris les principaux comme la course, la randonnée, l’escalade, le cyclisme intérieur et extérieur, la natation en eau libre et en piscine, le ski et il y a un mode triathlon comme sur toutes les montres Coros. Le seul ajout notable ici concerne les ascensions à plusieurs pas, donc si c’est votre sac, alors l’Apex 2 Pro est là pour vous.

Mike Saw

Le grand changement ici est l’ajout d’un chipset bi-fréquence entièrement satellite, qui promet essentiellement de fournir des données de positionnement plus précises dans des zones généralement problématiques comme le suivi à proximité de grands immeubles par exemple. Cela se fait cependant au détriment de la durée de vie de la batterie. Lors de mes courses contre le mode multibande très performant de l’Epix 2 de Garmin, l’Apex 2 Pro dans ce mode à double fréquence a bien fonctionné. Il n’a jamais été identique sur le suivi de la distance et il y avait un écart étrange dans les pistes GPS, mais il était suffisamment proche et des mesures comme le rythme moyen racontaient généralement la même histoire.

Pour les données de fréquence cardiaque, j’ai constaté que les données de fréquence cardiaque moyenne avaient tendance à être assez éloignées d’un moniteur de ceinture thoracique MyZone, jusqu’à 10 bpm parfois. Il s’est mieux comporté en capturant les lectures de fréquence cardiaque maximale, bien que je dirais de profiter de l’association d’un moniteur de fréquence cardiaque externe si vous vous souciez de ces statistiques de fréquence cardiaque. Vous ne pourrez le faire que via Bluetooth, car Coros a choisi de ne pas inclure la prise en charge de la connectivité ANT+.

L’autre grande caractéristique ici est le capteur d’électrocardiogramme (ECG), qui ne dira pas que vous avez un problème de santé grave, mais peut vous donner un aperçu plus détaillé de la façon dont votre corps se remet du stress. Comme son inclusion sur les Coros Vertix 2 et Apex 2, il y a des électrodes intégrées dans la couronne de la montre sur lesquelles vous placerez votre doigt pour prendre des mesures d’une minute pour prendre une mesure de stress par la variabilité de la fréquence cardiaque. Il vous attribuera ensuite une note comprise entre 1 et 100 et vous donnera un aperçu du niveau de stress que subit votre corps.

Plus vous mettez de données, plus ces données peuvent être fiables et elles ne deviennent plus personnalisées qu’après 3 jours de mesures. C’est une fonctionnalité définitivement destinée à ceux qui adoptent une approche plus hardcore de l’entraînement et de l’ajustement de cet entraînement.

Ailleurs, vous obtenez à peu près la même expérience que sur l’Apex Pro. Il y a le même support de cartographie et de navigation, ce qui est agréable à voir mais l’exécution n’est pas parfaite. Il est possible de créer des entraînements, des plans d’entraînement et des mesures et informations plus avancées, notamment la charge d’entraînement, la VO2 Max, un minuteur de récupération et des fonctionnalités plus axées sur la course comme un prédicteur de marathon. Vous avez également le même support de suivi des activités et de surveillance du sommeil, qui se sent certainement moins prioritaire que par rapport à ces fonctionnalités de suivi sportif pur.

Que vous soyez un coureur, un grimpeur, un nageur ou que vous vouliez quelque chose pour mieux tenir compte de votre temps d’entraînement en force, l’Apex 2 Pro a des modes pour vous. Il s’agit vraiment du chipset double fréquence et du capteur ECG ajoutés qui séparent le nouveau Pro de l’ancien.

Caractéristiques de la montre intelligente

Afficher les notifications

Lecteur de musique intégré

Fonctionne avec les caméras d’action GoPro et Insta 360

Si vous souhaitez utiliser l’Apex 2 Pro comme une smartwatch, vous pouvez le faire. Que vous ayez un téléphone Android ou un iPhone dans votre poche, vous avez accès à l’application Coros principale, qui effectue un travail rapide d’appairage et de synchronisation des données. Cela inclut la synchronisation avec l’application compagnon ou avec l’une des nombreuses applications tierces qu’elle prend en charge comme Strava, TrainingPeaks et Final Surge.

L’expérience de la smartwatch est bonne dans l’ensemble, mais si vous attendez ou voulez un niveau d’expérience de smartwatch Apple Watch ou Samsung Galaxy Watch, préparez-vous à être déçu.

Mike Saw

Vous pouvez afficher les notifications, définir des alarmes et des minuteries et vous pouvez choisir parmi une collection de cadrans de montre. Il n’y a pas de paiement, de magasin d’applications dédié ou de capacité à gérer les appels. Une chose que Coros a ajoutée que vous n’obtenez pas sur le premier Apex Pro est un lecteur de musique intégré. Ce lecteur de musique ne fonctionnera qu’avec vos propres fichiers MP3, Coros prévoyant d’ajouter ultérieurement la prise en charge du service de musique en streaming.

En dehors de cela, il fonctionne à peu près de la même manière que l’Apex Pro sur ce front. C’est bien pour jeter un coup d’œil aux notifications, il y a maintenant un lecteur de musique qui n’est utile que si vous avez beaucoup de votre propre musique et une application qui, bien que n’étant pas la plus jolie, synchronise rapidement les données et a ce bon niveau de prise en charge des applications tierces comme bien.

Autonomie et charge de la batterie

30 jours en utilisation quotidienne

Autonomie de la batterie du GPS de 26 à 75 heures

Mode d’utilisation de la batterie utile

Le Coros Apex 2 Pro promet les mêmes 30 jours d’autonomie quotidienne que l’Apex Pro, mais avec l’ajout de ce mode GPS plus précis, vous disposez désormais de plus de modes de batterie GPS pour jouer.

Le mode bi-fréquence le plus élevé se situe au plus bas à 26 heures, qui saute jusqu’à 45 heures dans le mode GPS de tous les systèmes, puis le mode GPS complet vous donne le maximum de 75 heures.

Le type d’autonomie de la batterie que vous obtenez dans l’utilisation quotidienne dépend entièrement du fait que vous utilisez régulièrement ce mode GPS supérieur et que vous utilisez des fonctionnalités telles que la diffusion de musique et que les notifications sont activées.

Mike Saw

J’ai trouvé que l’Apex 2 Pro a réussi à durer environ 20 jours, ce qui n’est pas du tout une mauvaise performance. Il est absolument capable d’atteindre 30 jours, tant que vous évitez ce mode bi-fréquence et que vous ne martelez pas des fonctionnalités telles que la diffusion de musique.

L’Apex 2 Pro inclut également la grande fonction d’utilisation de la batterie de Coros, qui vous permet de voir une estimation de l’utilisation quotidienne qu’il vous reste, le type de batterie GPS avec lequel vous devez jouer, vous indique combien de jours depuis votre dernière charge et une panne de le genre de fonctionnalités qui ont absorbé la durée de vie de la batterie.

Coros utilise le même câble de charge que ses autres montres, et dit qu’il faudra moins de 2 heures pour passer de 0 à 100 %, ce qui n’est pas particulièrement rapide mais pas énormément hors de la norme pour les montres autour de ce prix.

Prix ​​et disponibilité

Le Coros Apex 2 Pro est au prix de 499,99 $ / 499,99 £, et vous l’achetez directement auprès de Coros. C’est plus cher que le Coros Apex Pro, qui coûte 399 $ / 399 £.

L’Apex 2, qui n’a pas le mode double fréquence, un écran plus grand et une batterie plus grande, se situe à 399,99 $ / 419,99 £.

Le prix du 2 Pro le place fermement contre des montres comme le Garmin Forerunner 955 et le Polar Grit X Pro adapté à l’extérieur.

Verdict

La Coros Apex 2 Pro est une autre montre multisports très fiable où cette expérience de suivi sportif de base est globalement solide et qui constitue également un bon compagnon d’entraînement.

En termes de mise à niveau sur l’Apex Pro d’origine, la prise en charge de la double fréquence plaira certainement aux amateurs de plein air qui souhaitent un suivi plus fiable, tandis que l’ajout d’ECG ressemble davantage à une fonctionnalité qui doit évoluer pour devenir plus utile au jour le jour.

Il y a aussi une augmentation de la batterie, bien que lorsque vous êtes dans ce mode de suivi, mais il s’agit toujours d’une montre qui vous permettra de bien plus d’une semaine d’activité suivie.

Le principal problème de Coros est le Garmin Forerunner 955, qui est moins cher et a un ensemble de fonctionnalités qui est globalement plus fort et il est difficile de voir un argument pour aller de l’avant avec cette montre, sauf peut-être quelques légères améliorations sur le front de la batterie.