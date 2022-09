Coroner – Kelowna Capital News

En août, 169 autres Britanno-Colombiens sont décédés des suites de l’approvisionnement en drogues toxiques.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique affirme que les conclusions préliminaires s’élèvent à environ 5,5 personnes tuées chaque jour.

Le nombre représente une diminution de 12% par rapport au mois précédent et une diminution de 14% par rapport à août 2021. Cependant, pour toute l’année, 2022 a vu presque exactement le même nombre de décès au cours de ses huit premiers mois que l’année dernière, à 1 468 contre 1 469.

Les surdoses mortelles de drogues illicites continuent d’être de loin la cause la plus courante de décès non naturel en Colombie-Britannique, se produisant environ quatre fois plus souvent que les suicides et huit fois plus souvent que les accidents de voiture mortels. Les décès par homicide ou médicaments sur ordonnance sont encore moins fréquents.

En août, trois personnes tuées par des drogues toxiques avaient moins de 19 ans. 26 autres avaient entre 19 et 29 ans, 36 avaient la trentaine, 41 la quarantaine, 44 la cinquantaine et 19 la soixantaine. Le service des coroners de la Colombie-Britannique affirme que la proportion de décès chez les personnes âgées de 50 ans et plus continue d’augmenter d’année en année.

Le plus grand nombre de personnes sont décédées à Fraser Health, où 50 décès ont été confirmés, suivis de 44 à Vancouver Coastal Health, 34 à Interior Health, 29 à Island Health et 12 à Northern Health. Décomposé plus loin :

39 personnes sont mortes à Vancouver

20 personnes sont mortes à Fraser South

18 personnes sont décédées à Thompson Cariboo

15 personnes sont décédées dans chaque Fraser East et Fraser North

14 personnes sont décédées dans le centre de l’île de Vancouver

13 personnes sont mortes dans le sud de l’île de Vancouver

neuf personnes sont mortes dans l’Okanagan

huit personnes sont mortes dans le nord de l’intérieur

six personnes sont mortes à Kootenay Boundary

trois personnes sont mortes dans chaque nord-ouest et côte nord / côte Garibaldi

deux personnes sont décédées à North Vancouver Island et à Richmond

une personne est décédée dans chaque East Kootenay et Northeast

Les taux de décès les plus élevés pour 100 000 personnes tout au long de 2022 ont été à Vancouver à 72, le Nord-Ouest à 63,5, Thompson Cariboo à 62,1 et le nord de l’intérieur à 57,1. Les taux les plus bas ont été observés à North Shore/Coast Garibaldi à 15, et à East Kootenay et Richmond à 15,5 chacun. Dans l’ensemble, le taux en Colombie-Britannique est de 42 décès pour 100 000 habitants cette année.

Le fentanyl a été présent dans environ 81 % des décès cette année. Le carfentanil a été détecté dans 79 d’entre eux.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique affirme qu’aucun décès n’a été signalé dans les sites de consommation supervisée ou de prévention des surdoses de drogue.

