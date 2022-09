Coroner: Homme, 3 enfants dans l’étang d’Indianapolis sont morts accidentellement

INDIANAPOLIS – Un homme et ses trois jeunes enfants qui ont été retrouvés morts dans une voiture immergée dans un étang après être partis pour un voyage de pêche sont morts accidentellement et l’homme était en état d’ébriété, ont déclaré mercredi des responsables de l’Indiana. Kyle Moorman, 27 ans, d’Indianapolis, et ses enfants – Kyran Holland, un an, Kyannah Holland, deux ans et Kyle Moorman II, cinq ans – sont tous morts par noyade dans l’eau douce, et le père a également eu une crise aiguë. intoxication à l’éthanol, a déclaré le bureau du coroner du comté de Marion. Leurs corps ont été retrouvés le 12 juillet dans la voiture immergée dans l’étang. La famille a disparu après être partie le 6 juillet pour se rendre à l’étang du côté sud d’Indianapolis. Les agents se sont rendus à l’étang le 12 juillet après avoir signalé une personne morte dans l’eau. Un homme a été déclaré mort et une équipe de plongeurs a découvert plus tard un véhicule avec les corps de trois enfants à l’intérieur, a indiqué la police à l’époque. La famille et les amis des Moormans avaient offert une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de savoir où ils se trouvaient. Ils avaient fouillé l’étang et les environs pendant des jours. La sœur de Moorman, Mariah Moorman, avait déclaré que le téléphone de son frère avait sonné pour la dernière fois près de l’étang vers 00h40 le 7 juillet, quelques heures après qu’il ait été vu. Elle a dit que son frère allait souvent à la pêche de nuit. “Pour autant que nous sachions, il venait ici pour aller pêcher”, avait-elle déclaré à l’Indianapolis Star à l’époque. « C’est ce qu’il a dit à ma sœur. Ce n’est pas étrange. Il le fait tout le temps.”

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });