Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement de commencer la vaccination de masse contre le coronavirus à partir de la semaine prochaine, les marins, les médecins et les enseignants étant parmi les premiers à recevoir le vaccin du pays.

Le Spoutnik V a été présenté en Russie comme le « premier vaccin Covid-19 enregistré au monde » après avoir reçu l’approbation réglementaire début août. Cependant, donner le feu vert au gouvernement a suscité de nombreuses critiques de la part des experts, car à l’époque ils n’avaient été testés que sur plusieurs dizaines de personnes.

L’armée russe a déclaré la semaine dernière que 2500 militaires avaient été vaccinés avec d’autres à venir d’ici la fin de l’année, avec des marins en Severomorsk a photographié une photo du vaccin.

Poutine a donné l’ordre lors d’une réunion en ligne avec les ministres mercredi, alors que la Russie, qui compte le quatrième plus grand nombre d’infections enregistrées au monde, a enregistré 589 nouveaux décès quotidiens à Covid-19.

Le dirigeant russe a déclaré que son gouvernement aurait produit deux millions de doses de vaccin dans les prochains jours. Spoutnik V, l’un des deux vaccins de fabrication russe à avoir reçu jusqu’à présent l’approbation réglementaire nationale malgré les essais cliniques incomplets, nécessite deux injections. Un troisième vaccin est également en préparation.

Les développeurs du vaccin ont déclaré que l’analyse intermédiaire des données de l’essai a montré qu’il était efficace à 91,4%.

La conclusion était basée sur 39 infections parmi 18 794 participants à l’étude qui ont reçu les deux doses du vaccin ou du placebo, ce qui est un nombre beaucoup plus faible d’infections que ce que les fabricants occidentaux ont examiné lors de l’évaluation de l’efficacité de leurs vaccins.

L’essai est toujours en cours, mais le vaccin est déjà proposé aux personnes appartenant à des groupes à risque – tels que le personnel médical – malgré les avertissements d’experts contre son utilisation plus large avant de terminer tous les tests nécessaires. Plusieurs responsables de haut niveau ont déclaré qu’ils l’avaient déjà pris également.

La déclaration de Poutine est intervenue quelques heures seulement après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays occidental à autoriser l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus du fabricant de médicaments américain Pfizer et de l’Allemagne BioNTech.

Un marin de la marine russe reçoit une photo d’un vaccin russe COVID-19 à Severomorsk, en Russie. La marine russe a commencé cette semaine à vacciner les équipages contre le coronavirus avant de partir en mission

Un militaire de la flotte du Nord russe reçoit le vaccin lors de la vaccination COVID-19 à bord de la frégate Amiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk, alors que Vladimir Poutine a ordonné une vaccination de masse contre le coronavirus dans toute la Russie

Un militaire de la flotte du Nord russe fait mesurer sa température corporelle avant la vaccination COVID-19 à bord de la frégate Admiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk

Le président russe Vladimir Poutine participe à l’ouverture de centres médicaux polyvalents du ministère russe de la Défense via une liaison vidéo à la résidence d’État Novo-Ogaryovo à l’extérieur de Moscou

Il a déclaré aux responsables du gouvernement: « Cela nous donne la possibilité de commencer, sinon une vaccination de masse, mais à grande échelle, bien sûr, comme nous l’avons convenu, tout d’abord les deux groupes à risque – médecins et enseignants », et a chargé la vice-présidente du Premier ministre Tatyana Golikova. «organiser le travail de manière à ce que la vaccination à grande échelle commence d’ici la fin de la semaine prochaine».

« Mettons-nous d’accord sur ce point – vous ne me rapporterez pas la semaine prochaine, mais vous allez commencer une vaccination à grande échelle … Mettons-nous au travail déjà », a déclaré Poutine à Golikova. » Je comprends que vous utilisez un langage très prudent et c’est tout à fait raison que nous sommes prudents. Mais je sais que l’industrie et le réseau (de la santé) sont en général prêts.

Le vaccin à deux doses Spoutnik V a été développé par l’Institut Gamaleya basé à Moscou. Une étude avancée menée auprès de 40 000 volontaires a été annoncée deux semaines après que le vaccin a reçu l’approbation du gouvernement.

Dans une présentation séparée à l’ONU sur Spoutnik V, le ministre de la Santé Mikhail Murashko a déclaré que la Russie avait déjà vacciné plus de 100 000 personnes à haut risque. Selon la présentation, plus de 45 000 personnes participent actuellement aux essais Spoutnik V dans le monde.

Kirill Dmitriyev, chef du Fonds d’investissement direct russe qui a financé le développement du jab, a ajouté qu’environ 25 000 d’entre eux avaient été vaccinés «dans le cadre d’un essai clinique maintenant».

Dmitriyev a déclaré qu’en dehors de l’essai, le vaccin avait été offert à des «volontaires» parmi les travailleurs médicaux «parce que nous voulions d’abord protéger notre personnel de première ligne». Il a ajouté que les développeurs du vaccin se sont déjà adressés à l’Agence européenne des médicaments pour obtenir l’approbation du vaccin en Europe, ainsi que dans d’autres pays.

Le personnel médical procède à la vaccination COVID-19 des militaires de la flotte du Nord russe à bord de la frégate Admiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk

Le vaccin russe Gam-COVID-Vak (Spoutnik V) pour la vaccination des militaires de la flotte du Nord russe à bord de la frégate Admiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk

Un militaire de la flotte du Nord russe reçoit le vaccin lors de la vaccination COVID-19 à bord de la frégate Admiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk. Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une campagne de vaccination de masse contre le COVID-19 en Russie

Le vaccin russe Gam-COVID-Vak (Spoutnik V) pour la vaccination des militaires de la flotte du Nord russe à bord de la frégate Admiral Kasatonov dans la ville de Severomorsk

« Nous comprenons que cela peut prendre un certain temps, mais en même temps, vous savez, nous avons demandé l’approbation dans 40 pays différents et nous travaillons en très étroite collaboration avec les régulateurs de tous ces pays », a-t-il déclaré.

Dmitriyev a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’un milliard de doses du vaccin devraient être produites l’année prochaine en dehors de la Russie. Mais le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la vaccination des Russes «serait la priorité absolue».

La Russie a été balayée par une résurgence rapide de l’épidémie cet automne, le nombre d’infections et de décès confirmés à Covid-19 atteignant régulièrement de nouveaux sommets et dépassant considérablement ceux signalés au printemps.

Mercredi, la Russie a enregistré un nombre record de 589 nouveaux décès de coronavirus. Le précédent record de 569 décès avait été enregistré mardi. Le groupe de travail gouvernemental a enregistré un total de 41 053 décès liés au virus depuis le début de l’épidémie.

Les autorités de Saint-Pétersbourg, qui ont signalé mercredi 3 684 nouvelles infections, ont ordonné la fermeture des bars et des restaurants du 30 décembre au 3 janvier, pour lutter contre l’augmentation des cas dans ce pays, a rapporté l’agence de presse RIA.

Les musées, théâtres et salles de concert seraient fermés au public dans la ville de plus de 5 millions d’habitants pendant la durée des vacances du Nouvel An en Russie, du 30 décembre au 10 janvier. À Moscou, une période d’apprentissage à distance pour les élèves du secondaire a été prolongée au-delà du 6 décembre jusqu’à la fin de l’année.

Avec 2 347 401 infections, la Russie n’a que moins de cas de Covid-19 que les États-Unis, l’Inde et le Brésil. Il a enregistré 41 053 décès liés à Covid-19 depuis le début de la pandémie.