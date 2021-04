Dans toute l’Amérique latine, les nantis et les démunis vivent et meurent dans deux pandémies radicalement différentes – une extension naturelle de l’inégalité économique vécue quotidiennement par 652 millions de personnes du Rio Grande à la Terre de Feu. Dans l’une des régions les plus inégales du monde – et parmi les plus durement touchées par le coronavirus – peut-être aucun pays ne connaît un écart plus grand que le «paradis des travailleurs»: le Venezuela de Nicolás Maduro.

Les médecins ici affirment que la nécessité pour les patients de s’approvisionner en soins privés ou d’acheter leurs propres fournitures médicales pour les utiliser dans les hôpitaux publics rudimentaires laisse un nombre incalculable de Vénézuéliens pauvres mourir pendant la pandémie. Mais les Fuentes, aidés financièrement par un membre de la famille vivant maintenant aux États-Unis, ont pu acheter des réservoirs d’oxygène, des perfusions intraveineuses, une solution saline, des aiguilles et d’autres fournitures coûteuses, puis embaucher des infirmières pour fournir des soins 24 heures sur 24 à domicile.

Comme d’autres Latino-Américains des classes moyennes et supérieures, ils ont payé des médecins pour faire des visites à domicile. Ils ont même acheté des cours vitaux de remdesivir, provenant d’un marché noir local en plein essor pour les médicaments contre les coronavirus, à 140 $ la dose. Après une dépense totale de 20 000 dollars en trois semaines – une somme égale à 1 667 années de salaire au salaire minimum du Venezuela – deux membres de la famille malades se sont rétablis. Un troisième reste branché à l’oxygène et aux soins 24 heures sur 24, son état s’améliorant progressivement.

«Si vous n’avez pas d’argent, vous n’avez aucune chance», a déclaré Belinda Fuentes, une instructrice de conditionnement physique de 44 ans à New York qui a vidé ses économies pour aider ses parents et son frère aîné.

Pour des milliers en Amérique latine, où les 1% les plus riches gagnent 21% des revenu, soit le double de la moyenne du monde industrialisé, la survie dans une pandémie qui s’aggrave se résume à l’économie.

«Parfois, il s’agit simplement du coût de l’oxygène, dont certains services de santé n’en ont pas assez», a déclaré Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l’Organisation panaméricaine de la santé. «Les familles doivent l’acheter et l’apporter aux hôpitaux. S’ils n’ont pas l’argent, dans les cas graves, le membre de leur famille mourra probablement. »

Au Brésil, épicentre de la crise du coronavirus dans la région, les cas continuent d’augmenter, surchargeant un système de santé biaisé pour servir les riches. Sur les 45848 lits de soins intensifs au Brésil, un peu plus de la moitié se trouvent dans des hôpitaux privés coûteux qui desservent un quart de la population.

Au cours de la deuxième vague de coronavirus punitive du Mexique en janvier, plus de 50% des patients atteints de covid-19 admis dans des hôpitaux gérés par l’Institut mexicain de sécurité sociale, le plus grand réseau de santé publique du pays, sont décédés par la suite. Le taux dans les hôpitaux privés mieux financés était de 20%, selon une analyse commandée par l’Organisation mondiale de la santé et publiée la semaine dernière par l’Institute for Global Health Sciences de l’Université de Californie à San Francisco.

Les hôpitaux privés d’Amérique latine, où les soins peuvent coûter plus de 2 000 dollars par jour, restent largement du ressort des très riches. Les soins à domicile sont en train de devenir une alternative moins coûteuse, même s’ils épuisent les ressources d’une classe moyenne dévastée par les pertes d’emplois liées à la pandémie.

Dario Morales, un agent de bord de 36 ans au Pérou, a déclaré que sa mère avait été infectée en février. Son beau-père, également diagnostiqué avec le coronavirus, était décédé quelques jours plus tôt dans un hôpital public de la ville côtière de Trujillo.

Pour éviter ce sort, sa mère l’a supplié de payer les soins à domicile. La facture pour 10 jours d’oxygène, de médicaments spécialisés et de soins à domicile par des infirmières et des médecins: 2800 $ paralysant financièrement. Il a réussi à le couvrir en abandonnant son appartement et en emménageant chez des amis.

«Si nous l’avons emmenée dans un hôpital public, cela aurait été: » Oh, désolé, nous n’avons pas d’espace « », a déclaré Morales. «Même s’ils trouvaient un lit, elle n’obtiendrait aucune attention parce qu’il y a trop de patients et trop peu de médecins et d’infirmières.»

Au Venezuela, un État socialiste brisé, le système public de soins de santé a été tellement affaibli que ses citoyens supportent les coûts de soins de santé les plus élevés d’Amérique latine. Les Vénézuéliens couvrent en moyenne 63% de leurs dépenses de santé, selon les données de l’OMS et de l’Organisation de coopération et de développement économiques – près du double du taux au Chili et plus de quatre fois celui de l’Argentine.

Les hôpitaux publics sont tellement sous-équipés et sous-financés qu’une enquête a révélé que 92% des appareils à rayons X ne fonctionnaient pas et que 68% des établissements manquaient d’eau courante. Les patients fournissent régulièrement leur propre oxygène, aiguilles, antibiotiques et solution saline.

Après avoir contourné le pire de la pandémie l’année dernière, le Venezuela a mis fin à des verrouillages stricts en décembre et a maintenant connu une terrible poussée. Les données officielles du gouvernement autoritaire opaque du président Maduro font état d’environ 183 000 personnes infectées et 1 900 morts. Mais ces chiffres, disent les médecins, ne commencent pas à saisir la véritable ampleur de l’épidémie.

«Si vous êtes tombé malade aujourd’hui, je n’ai nulle part où vous mettre», a déclaré Julio Castro, spécialiste des maladies infectieuses et conseiller de l’opposition vénézuélienne sur la réponse aux coronavirus. «Pendant un an, nous avons averti que les choses pourraient empirer, et maintenant le pire est en train de se produire.»

La pandémie a exacerbé les pénuries de fournitures médicales et de médicaments, alimentant une prolifération de salles de discussion WhatsApp remplies de fournisseurs privés proposant des concentrateurs d’oxygène pour 5000 $ et des réservoirs d’oxygène pour 500 $. Ce sont des sommes accessibles uniquement à la petite classe moyenne en voie de disparition et aux élites riches, laissant des milliers de Vénézuéliens dans le besoin de se tourner vers les réseaux sociaux ou les sites GoFundMe.

Dans ce qui était autrefois la nation la plus riche d’Amérique du Sud par habitant, des années de corruption et de mauvaise gestion et la chute des prix du pétrole ont alimenté des inégalités plus profondes. Les riches et connectés achètent des aliments importés et des voitures somptueuses et appartiennent à d’élégants clubs de campagne. Les très pauvres – 79,3% de la nation, selon une enquête de l’Université catholique Andres Bello de Caracas – vivent dans la misère, souvent dans des bidonvilles violents, et manquent de nourriture adéquate. Beaucoup ont perdu du poids de ce que certains appellent «Le régime Maduro.»

Le Venezuela a obtenu quelques précieuses doses de vaccin et les a réservées aux secouristes et aux personnes âgées. Pourtant, certaines élites ont réussi à y accéder. Un riche Vénézuélien a déclaré qu’il avait obtenu le vaccin russe Spoutnik V par le biais d’un contact personnel local. L’homme, qui a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles du gouvernement, a déclaré qu’il avait acheté des vaccins pour lui-même et plusieurs membres du personnel de l’hôpital Domingo Luciani de Caracas à 200 dollars la dose.

«Si vous avez l’argent à payer, vous pouvez parler au [nurse] sur le sol et obtenez ce dont vous avez besoin », dit-il.

Pour les Vénézuéliens les plus pauvres, le coût de la pandémie est mortellement élevé.

Marilin Mijares est tombé avec les symptômes de la covid-19 de toux, d’épuisement et de difficulté à respirer il y a deux semaines. Sa fille Marialber Cabrera, âgée de 35 ans qui revend des biens d’occasion dans l’État nordique d’Aragua, a déclaré qu’elle avait supplié le personnel de deux hôpitaux publics de l’admettre.

«Ils étaient tous les deux à pleine capacité», a déclaré Cabrera. «Il n’y avait pas de place.»

Même si un lit devenait gratuit, lui a-t-on dit, la famille devrait fournir les fournitures – des gants médicaux (15 $ la boîte), des masques (10 $ la boîte), un réservoir d’oxygène (100 $) et des recharges (50 $ chacune). Pour le père de Cabrera, un agent de sécurité qui gagne 6 dollars par mois, le coût était incroyablement élevé.

La grand-mère de Cabrera avait attrapé le virus et s’était rétablie, alors ils ont commencé un traitement similaire pour sa mère à la maison: une combinaison de vitamines et d’ibuprofène achetée grâce aux dons des voisins et de la famille élargie. Mais les symptômes de sa mère se sont aggravés. Lorsque sa respiration est devenue extrêmement pénible, Cabrera a commencé à mendier des fournisseurs privés.

«Je leur ai dit au téléphone que nous n’avions pas d’argent et que ma mère avait vraiment besoin d’oxygène», dit-elle, la voix se brisant. «Ils ont juste dit:« Nous ne pouvons rien faire pour vous si vous ne pouvez pas payer. »»

Sa famille a commencé une sombre veillée, essayant de réconforter sa mère alors que son état se détériorait.

«La dernière fois que je l’ai vue, elle m’a demandé de lui donner une douche», a déclaré Cabrera. «Elle m’a dit qu’elle m’aimait et que son amour était inconditionnel et éternel.»

Le lendemain matin, Cabrera faisait la queue dans un hôpital public pour tenter d’organiser un rendez-vous aux rayons X pour sa mère lorsque son père a appelé. Mijares avait commencé à «suffoquer».

«Mon père pleurait, disant qu’elle ne pouvait plus respirer», a déclaré Cabrera. «Mes voisins ont aidé mon père à la mettre dans une voiture. Elle est morte là-bas. Elle ne pouvait pas respirer.

«Si elle avait eu de l’oxygène, ma mère serait toujours en vie», dit-elle. «Ce que nous vivons est horrible.»

Maintenant, elle et son père ont tous deux souffert de symptômes.

«Tout est entre les mains de Dieu maintenant», a-t-elle dit.