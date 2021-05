Coronavirus : une troisième vague est-elle en cours au Royaume-Uni ?

Boris Johnson subit une pression croissante pour retarder l’assouplissement final des restrictions de verrouillage au Royaume-Uni le 21 juin, alors que l’inquiétude monte quant à la propagation de la variante indienne du coronavirus.

La nouvelle souche de Covid-19 a fait augmenter les cas dans le nord-ouest de l’Angleterre, dans certaines parties des Midlands et à Londres en mai, faisant craindre que le Premier ministre poursuivant sa feuille de route pour mettre fin aux mesures de précaution n’ait des conséquences désastreuses.

Dimanche, le Royaume-Uni a signalé 3 240 nouvelles infections à Covid, sa cinquième journée consécutive enregistrant plus de 3 000 cas, un taux jamais vu depuis début avril.

Mais si la récente hausse est incontestablement préoccupante, s’agit-il en réalité d’une troisième vague ?

La question a été posée au microbiologiste professeur Ravi Gupta – membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), qui conseille le gouvernement – ​​sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le lundi férié et il a répondu: «Oui, il y a eu une croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas et au moins les trois quarts d’entre eux sont la nouvelle variante.

« Bien sûr, le nombre de cas est relativement faible pour le moment – ​​toutes les vagues commencent avec un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs, donc la clé ici est que ce que nous voyons ici, ce sont les signes d’une vague précoce . «

Il a ajouté: « Il faudra probablement plus de temps que les vagues précédentes pour émerger en raison du fait que nous avons des niveaux de vaccination assez élevés dans la population, il peut donc y avoir un faux sentiment de sécurité pendant un certain temps, et c’est notre préoccupation. »

Le professeur Gupta a souligné que la feuille de route de M. Johnson avait été formulée avant que l’existence de la variante la plus transmissible ne devienne inconnue et a préconisé de retarder l’assouplissement final de « quelques semaines » pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner contre elle.

« Si vous regardez les coûts et les avantages de se tromper, je pense que c’est fortement en faveur du retard, donc je pense que c’est l’élément clé », a déclaré l’expert de l’Université de Cambridge.

« Les gens ne disent pas que nous devrions abandonner complètement la date du 21 juin, mais simplement la retarder de quelques semaines pendant que nous recueillons plus de renseignements et que nous pouvons examiner la trajectoire d’une manière plus claire. »

Sur Times Radio, le professeur Adam Finn du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation est allé plus loin et s’est demandé si les restrictions déjà levées pourraient devoir être réimposées.

« Nous ferions tous mieux de faire tout notre possible pour minimiser ce risque afin de ne pas en arriver à une position où nous devons vraiment revenir en arrière en termes de restrictions que nous devons tous endurer. » il a dit le lundi.

Les experts sont largement d’accord sur la menace posée par la variante indienne et le risque d’un revers majeur causé par la fin prématurée des restrictions.

Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Raconté Le gardien qu’il pense également qu’une troisième vague a déjà commencé.

« Nous pouvons déjà voir que les mesures actuelles n’empêchent pas l’augmentation rapide des cas dans de nombreuses régions du pays. Il semble que nous soyons maintenant au début d’une troisième vague », a-t-il déclaré.

« À moins d’un miracle, s’ouvrir davantage en juin est un risque énorme. L’augmentation des cas que nous observons actuellement devrait entraîner une réévaluation de l’assouplissement le plus récent. »

James Naismith, professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford, a également a déclaré à l’agence de presse AP: « Il semble presque certain que nous serons confrontés à un troisième épisode d’augmentation des infections à Covid-19.

Une femme portant un masque facial passe devant des jonquilles à Green Park, dans le centre de Londres (AFP/Getty)

« Il semble probable que la variante indienne se limitera principalement à la population plus jeune non vaccinée. Il est beaucoup moins susceptible de provoquer une maladie grave dans ce groupe. Cependant, moins probable n’est pas la même chose que zéro. Avec un nombre suffisant d’infections, un nombre appréciable de personnes tomberont gravement malades. »

Il est à craindre que le NHS puisse à nouveau avoir du mal à faire face en cas de nouvelle explosion de cas alors que les services de santé commencent la tâche difficile de faire face à sa charge de travail non-Covid, qui s’est accumulée au cours de la pandémie comme les opérations et les traitements ont été mis de côté afin de donner la priorité à la maîtrise de l’épidémie.

Downing Street a jusqu’à présent déclaré qu’il était trop tôt pour appeler à retarder le déverrouillage du 21 juin et que davantage de données étaient nécessaires pour déterminer la gravité de la situation, une position reprise par le chancelier Rishi Sunak, qui a déclaré Le courrier du dimanche: « Nous en saurons plus à l’approche de la date. »

S’exprimant sur BBC One Spectacle d’Andrew Marr Dimanche, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré qu’une décision serait prise le 14 juin et a commenté : « Nous devons examiner les données et nous les partagerons avec le pays. Il serait complètement faux pour moi de spéculer maintenant.

« Pour le moment, nous n’avons pas assez de données. Il y a certaines parties du pays où il n’y a littéralement pas de B.1.617.2 et tout est assez stable ; dans d’autres parties du pays, il commence à dépasser la variante B.1.1.7 – la variante Kent.