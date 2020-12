Les tests rapides de Covid ne doivent pas être utilisés comme un feu vert pour ceux dont le test est négatif pour abandonner la distanciation sociale, a averti un membre senior de l’opération Test and Trace du NHS.

Des tests d’écoulement latéral sont en cours de déploiement pour permettre aux étudiants de rentrer chez eux pour Noël et aux résidents des maisons de soins d’avoir des visiteurs, et Boris Johnson a suggéré cette semaine qu’il y avait «une réelle possibilité» qu’ils autorisent des événements comme les mariages à se dérouler de manière plus normale. façon.