Une armée de 18000 gestionnaires d’appels, recrutée au coût de 720 millions de livres sterling pour retracer les contacts des personnes atteintes de coronavirus, était tellement sous-utilisée que les traceurs ne travaillaient qu’à un moment donné seulement une heure sur 100 pour lesquels ils étaient payés, selon un rapport.

Le gouvernement a été accusé «d’essayer de réinventer la roue» en sous-traitant le travail de traçage des contacts à des entreprises privées, plutôt que de confier le travail à des équipes de santé publique expérimentées.

Et le contrôle des dépenses du National Audit Office a déclaré que «des ressources publiques substantielles» avaient été consacrées au personnel qui fournissait «des services minimaux en retour».

Le rapport de NAO d’aujourd’hui a révélé que si le gouvernement avait rapidement intensifié les tests de coronavirus en Angleterre à partir d’une base faible, il n’atteignait pas encore tous ses objectifs avec trop peu de résultats de tests livrés dans les 24 heures et trop peu de contacts de personnes infectées atteints. et dit de s’isoler.

Le Royaume-Uni était «inhabituel» sur le plan international dans la mesure où il sous-traitait les tests et la traçabilité au secteur privé, et 70% des premiers contrats en valeur ont été attribués directement sans mise en concurrence au titre de mesures d’urgence, a constaté le NAO.

Les traceurs de contacts employés par Serco et Sitel n’atteignaient que 60% des contacts étroits à la fin du mois d’octobre, avec aussi peu que 64% des contacts établis dans les 48 heures, selon le rapport.

Et les enquêtes suggèrent que la proportion de contacts se conformant réellement aux instructions de s’auto-isoler pourrait être aussi faible que 10%, a-t-il déclaré.

Le rapport a révélé que le test et la trace du NHS, dirigé par Dido Harding, son homologue conservateur, «n’avait pas prévu» la forte augmentation de la demande de tests en septembre lorsque les écoles ont rouvert et que les étudiants sont allés à l’université.

«Les laboratoires traitant les tests sur écouvillon de la communauté n’ont pas été en mesure de suivre le rythme du volume de tests et ont connu d’importants retards, ce qui a obligé le NHS T&T à limiter le nombre de tests disponibles et à demander une aide supplémentaire à d’autres laboratoires», a constaté le NAO.

«Le rationnement des tests signifiait que certaines personnes devaient visiter des sites de test à des centaines de kilomètres.»

L’objectif de fournir des résultats dans les 24 heures suivant les tests en personne dans la communauté n’a pas été atteint. Le taux de rotation dans les 24 heures a culminé en juin à 93%, mais s’est effondré à 14% à la mi-octobre avant de passer à 38% au début de novembre.

Le NAO a déclaré que si certains autres pays avaient externalisé les opérations de test, le Royaume-Uni était «inhabituel» en se tournant vers des entreprises privées pour retrouver les contacts et leur demander de s’isoler.

Sur un groupe de 15 pays étudiés pour le rapport – dont la France et l’Allemagne, ainsi que certains de ceux qui ont le mieux réussi à lutter contre la pandémie, comme Singapour, la Corée du Sud et Taïwan – la plupart «ont construit leur capacité de recherche des contacts en utilisant la santé publique et le traçage. expertise… Aucun n’utilise de manière intensive des sous-traitants. »

Le NAO a déclaré qu’il n’y avait «pas de pénurie» de traceurs de contacts, le ministère de la Santé et des Affaires sociales ayant signé des contrats en mai pour 3 000 professionnels de la santé et 18 000 gestionnaires d’appels, mais qu’ils étaient parfois «à peine utilisés».

À la mi-juin, le professionnel de la santé moyen de l’opération externalisée ne travaillait activement que pour 4 pour cent et le gestionnaire d’appels moyen pour 1 pour cent des heures pour lesquelles il était payé.

Selon les termes des contrats, le DHSC n’a pas été en mesure de réduire le nombre de manutentionnaires jusqu’en août, lorsque l’effectif a été ramené à 12 000 personnes.

Cependant, les taux d’utilisation sont restés bien en deçà de l’objectif de 50% tout au long du mois de septembre et pendant une grande partie du mois d’octobre, a déclaré le NAO, ajoutant: «Cela signifie que des ressources publiques substantielles ont été consacrées au personnel qui a fourni des services minimaux en retour.»

Le rapport a révélé qu’à la fin du mois d’octobre, NHS T&T avait dépensé 4 milliards de livres sterling sur son budget de 22 milliards de livres sterling pour 2020/21, avec 7 milliards de livres supplémentaires alloués au programme de tests de masse prévu pour l’opération Moonshot.

Les dépenses à ce stade étaient inférieures de 2 milliards de livres aux prévisions, en raison de la sous-utilisation des laboratoires, des machines et des tests de masse.

Des contrats d’une valeur de 7 milliards de livres sterling ont été signés avec 217 organisations publiques et privées pour fournir des fournitures, des services et des infrastructures, y compris des laboratoires d’essai et des gestionnaires d’appels pour le traçage. NHS T&T prévoit de signer 154 autres contrats, d’une valeur de 16,2 milliards de livres sterling, d’ici mars 2021.

NHS T&T a multiplié par cinq sa capacité de test à 500 000 par jour d’ici octobre, et vise désormais à atteindre 800 000 d’ici la fin du mois de janvier. Mais le rapport a révélé qu’il ne traite pas autant de tests chaque jour que sa capacité le suggère.

Entre mai et octobre, le nombre moyen d’essais effectués chaque jour n’était que de 68 pour cent du maximum publié. Le directeur de NAO, Gareth Davies, a déclaré: «Les tests et le traçage sont au cœur de la réponse à la pandémie du Royaume-Uni. Il doit améliorer ses performances. »

Et la présidente du Comité des comptes publics de la Chambre des communes, Meg Hillier, a déclaré: «Le gouvernement a tenté de réinventer la roue en centralisant les tests et le traçage, déchirant les mécanismes de responsabilisation habituels et laissant les équipes locales de santé publique dans le froid.

«La capacité de test a augmenté et il est plus facile d’obtenir un test localement, mais les performances de test et trace ne sont toujours pas assez bonnes.

«La vitesse est essentielle, mais seuls les deux cinquièmes des tests ont été effectués en 24 heures. Et test and trace n’a contacté que les deux tiers des personnes dont il sait qu’elles étaient en contact étroit avec une personne testée positive.

«Le gouvernement doit déterminer d’urgence ce qui ne va pas à chaque étape du processus. Donner plus d’argent au problème n’est clairement pas la solution. La bonne nouvelle concernant les vaccins ne signifie pas que nous n’avons pas besoin d’un système de test et de traçage de correspondance maintenant – et un système prêt pour le passage prévu aux tests de masse ».

Un porte-parole du DHSC a déclaré: «Depuis le lancement du test et du traçage du NHS, 20% des personnes au Royaume-Uni ont été testées au moins une fois, plus de 41 millions de tests ont été effectués et plus de 2 millions de personnes en Angleterre ont été contactées et notifiées. pour s’isoler. Les délais d’exécution se sont régulièrement améliorés ces dernières semaines et les derniers chiffres de performance montrent que le traçage s’est considérablement amélioré, atteignant désormais 85,7% des contacts.

«Nous savons qu’il y a plus à faire, et hier, nous avons publié le plan d’affaires du NHS, définissant la prochaine phase d’amélioration du service et la manière dont nous allons encore augmenter la vitesse et la portée des tests et du traçage.