Un mélange social supplémentaire pendant l’assouplissement de cinq jours des restrictions relatives aux coronavirus à Noël exercera une pression supplémentaire sur le NHS, ont averti les médecins en chef du Royaume-Uni.

Dans une lettre adressée aux professionnels de la santé, les directeurs marketing d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont déclaré que le verrouillage de novembre devrait voir le nombre de patients Covid-19 hospitalisés tomber au cours des prochaines semaines dans la plupart des régions du Royaume-Uni.

Mais ils ont appelé les hôpitaux et les médecins de famille à «se préparer» à une nouvelle pression dans les semaines après Noël, et ont averti que le programme de vaccination qui débutera la semaine prochaine n’aura qu’un impact «marginal» sur la réduction des cas et des décès au cours des trois prochains mois.

Les premiers patients devraient recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech mardi, avec les plus de 80 ans et les résidents et le personnel des maisons de soins en tête de la file d’attente pour recevoir les vaccins dans les hôpitaux du pays.

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré que le gouvernement était «confiant» qu’un premier lot de 800 000 doses sera dans le pays à ce stade, après avoir été autorisé à être utilisé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) mercredi. La majeure partie des 40 millions de commandes n’arrivera de Belgique que l’année prochaine.

Le chef du groupe de travail américain sur les coronavirus, Anthony Fauci, s’est excusé d’avoir suggéré que la MHRA avait précipité son autorisation, insistant sur le fait qu’il avait «une grande confiance» dans le régulateur britannique et «ne voulait pas impliquer de négligence».

M. Sharma a déclaré que la MHRA était considérée comme «l’étalon-or des régulateurs» par les scientifiques du monde entier et que les Britanniques devraient se sentir «entièrement confiants» dans son évaluation que le vaccin est sûr et efficace.

«Si ce n’était pas le cas, cela n’aurait pas été approuvé et n’aurait pas obtenu l’autorisation de la MHRA», a-t-il déclaré, ajoutant que le régulateur était «absolument méticuleux» dans le processus.

Mais les scientifiques d’Independent Sage ont accusé le gouvernement d’avoir «arraché le chaos des mâchoires de la raison» en déclenchant une dispute internationale sur l’autorisation précoce du vaccin par le Royaume-Uni au moment précis où le public a besoin d’être rassuré quant à sa sécurité.

Les vaccins sont fournis dans des caisses de type boîte à pizza à 975 doses qui doivent être maintenues en dessous de -70 ° C à tout moment, a déclaré Chris Hopson, directeur général de NHS Providers.

«Vous ne pouvez les déplacer que quatre fois, et vous devez vous assurer que les deux doses sont administrées à trois semaines d’intervalle, c’est donc assez complexe», a-t-il déclaré.

«Donc, ce que nous allons faire, c’est que les hôpitaux discutent actuellement avec les prestataires de soins pour leur dire comment pouvons-nous amener votre personnel à venir dans ces centres hospitaliers afin que nous puissions les injecter.

Dans leur lettre commune, le CMO anglais Chris Whitty et ses homologues Gregor Smith, Frank Atherton et Michael McBride ont déclaré que ce serait un hiver «particulièrement dur» pour le NHS à cause de Covid-19.

«Bien que les nouvelles très bienvenues sur les vaccins signifient que nous pouvons envisager 2021 avec plus d’optimisme, le déploiement des vaccins n’aura qu’un impact marginal sur la réduction du nombre de personnes entrant dans les services de santé avec Covid au cours des trois prochains mois», ont-ils écrit.

«Les actions et l’autodiscipline de l’ensemble de la population pendant les verrouillages et autres restrictions ont contribué à réduire le pic et dans la plupart des régions des quatre pays, le nombre d’hôpitaux devrait baisser au cours des prochaines semaines, mais pas partout.

«La mixité sociale qui se produit autour de Noël pourrait bien exercer une pression supplémentaire sur les hôpitaux et la médecine générale au cours de la nouvelle année et nous devons être prêts pour cela.

Les quatre CMO ont jugé «probable» que la campagne de vaccination se traduise par des réductions significatives des admissions et des décès d’ici le printemps.

Mais ils ont ajouté: «Il reste de nombreuses semaines avant d’arriver à ce stade. Nous devons nous soutenir les uns les autres en tant que profession alors que nous passons aux prochains mois difficiles.

Le personnel du NHS sera parmi les premiers à être vaccinés.

Mais les CMO ont averti qu’ils devront continuer à porter des équipements de protection individuelle (EPI) même après avoir reçu leurs deux vaccins, car il n’est pas encore certain que le produit Pfizer les empêchera de transmettre l’infection.

Et ils ont dit qu’ils s’attendaient à ce que le coronavirus reste en circulation même après la fin du programme de vaccination, bien qu’il soit «considérablement moins important en tant que cause de mortalité et de morbidité» dans les années à venir.

Les chiffres quotidiens ont montré 504 décès signalés vendredi, portant le total britannique à 60 617, avec 16 298 nouveaux cas confirmés en laboratoire.

Le taux de reproduction crucial – connu sous le nom de R – a été rétrogradé entre 0,8 et 1, contre 0,9 et 1 il y a une semaine, reflétant la diminution de la prévalence du virus.

L’Office for National Statistics a déclaré que la proportion de personnes testées positives aurait diminué dans toutes les régions d’Angleterre à l’exception du nord-est, où les taux semblent s’être stabilisés.

Le Yorkshire et le Humber a le taux le plus élevé, avec environ 1,7 pour cent des personnes vivant dans des ménages privés dont le test est positif, suivi du nord-est et du nord-ouest (tous deux de 1,6 pour cent).

Ce n’est qu’au Pays de Galles que la proportion de personnes atteintes de Covid-19 a augmenté, passant de 0,54% en semaine au 21 novembre à 0,6% en semaine jusqu’au 28 novembre.

Le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré que les cas avaient augmenté jeudi dans 20 des 22 collectivités locales du pays de Galles, avec une «marée montante» d’infections dans les zones urbaines et rurales.

Il a défendu une interdiction des ventes d’alcool dans les pubs, restaurants et cafés qui a été mise en œuvre à partir de 18 heures vendredi.

«Nous sommes confrontés à ce choix horrible de ne rien faire et de voir nos tarifs augmenter et plus de personnes ne survivent pas, ou de faire quelque chose comme ça», a déclaré M. Gething.