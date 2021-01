Un consultant de l’hôpital pour enfants de Londres a déclaré que les salles ne sont pas pleines de jeunes atteints de coronavirus – bien qu’une matrone ait déclaré à la BBC que son hôpital avait « toute une salle d’enfants » atteints de la maladie.

Le pédiatre Dr Ronny Cheung s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire exploser les affirmations de la matrone lors d’une interview avec Adrian Chiles sur BBC Radio 5 Live.

Laura Duffel avait déclaré: « Cela affectait très peu les enfants dans la première vague mais nous avons toute une salle d’enfants ici et je sais que certains de mes collègues sont dans la même situation avec des salles entières d’enfants atteints de Covid. »

Dans un fil Twitter, le Dr Cheung, consultant dans un hôpital pour enfants de Londres, a déclaré qu’il n’était pas au courant de « salles entières » d’enfants atteints de coronavirus.

Il a écrit: « J’ai été consultant sur appel dans un hôpital pour enfants de Londres cette semaine – ce n’est tout simplement pas vrai et irresponsable à l’extrême – effraie les parents, alimente les négationnistes. Covid sévit dans les hôpitaux, mais pas chez les enfants. Nous avons assez de choses à gérer sans ces déchets.

Il a ensuite affirmé qu’il n’accusait pas l’infirmière de mentir, mais qu’il était « très important que ce ne soit pas mal interprété pour les parents inquiets », ajoutant que les enfants contractaient un coronavirus, il n’y a tout simplement pas de « salles entières ».

« Je ne dis pas non plus que les enfants ne contractent pas de covid, ni que la nouvelle souche ne se propage peut-être pas plus facilement (nous ne le savons pas encore avec certitude). Mais ils ne tombent pas tous gravement malades et ne sont pas tous admis à grande échelle, et cela est corroboré par mes collègues de Londres », a-t-il ajouté.

Mme Duffel s’est défendue contre les réactions négatives en ligne, alors que d’autres l’ont accusée de mentir sur le fait d’avoir une salle remplie d’enfants atteints de coronavirus.

Elle a écrit: « Je n’essaye pas de faire peur aux gens. Mais les gens doivent savoir que cette vague n’est pas isolée de l’ancienne génération. Si je sauve une seule vie en faisant réfléchir les gens à deux fois avant de me mêler aux autres, cela vaut certainement la peine de partager ce à quoi nous avons affaire jour après jour dans les hôpitaux.

Cela vient comme un rapport de l’Imperial College de Londres a averti que la souche de coronavirus super-infectieux muté se propageait rapidement parmi les enfants pendant le verrouillage de novembre et que seules les écoles fermées peuvent la contenir.

L’étude a confirmé que la variante du SRAS-CoV-2 – connue sous le nom de B117 ou « Variant of Concern » (VOC) – est plus infectieuse que les variantes précédentes, tout comme les scientifiques le craignaient, et que le verrouillage de novembre n’a pas fait grand-chose pour la supprimer.

La variante était la plus répandue dans le groupe d’âge 10-19 ans, les données montrent, avec plus de cas de coronavirus dans le groupe d’âge se trouvant être la nouvelle souche que l’original.

Pour lutter contre la propagation des COV en Grande-Bretagne, « les mesures de distanciation sociale devront être plus strictes qu’elles ne l’auraient été autrement », indique le rapport.

«Une préoccupation particulière est de savoir s’il sera possible de maintenir le contrôle de la transmission tout en permettant aux écoles de rouvrir en janvier 2021.»