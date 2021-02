Coronavirus UK: une étude ne révèle aucune preuve que les écoles sont à l’origine d’épidémies de Covid

Il n’y a aucune preuve que l’ouverture d’écoles entraîne la propagation du coronavirus dans la communauté au sens large au Royaume-Uni, ont découvert des scientifiques du SAGE.

Dans une étude sur les absences d’élèves et d’enseignants causées par des tests Covid positifs, les chercheurs ont déclaré que les infections confirmées dans les écoles ne conduisaient pas à des flambées plus importantes.

Au lieu de cela, ils ont dit qu’il y avait de petits signes que le contraire était vrai et que les écoles avaient tendance à être plus touchées lorsque les cas autour d’eux avaient explosé.

Les écoles se préparent à ramener leurs élèves dans les salles de classe d’ici quelques semaines, Boris Johnson étant optimiste quant au retour à la normale à partir du 8 mars.

De nombreux élèves ont été scolarisés à domicile ou à mi-parcours pendant presque toute l’année écoulée, sauf pendant une brève période entre septembre et décembre avant la deuxième vague,

Mais les responsables de l’éducation craignent que le retour précipité aux classes normales ne conduise à une explosion dans les cas – ni les élèves ni le personnel n’auront été systématiquement vaccinés contre le virus – conduisant alors à davantage de fermetures et à une plus grande perturbation.

Steve Chalke, le chef de l’Oasis Academies Trust, a décrit le plan du numéro 10 comme « impossible » et a suggéré qu’il était trop optimiste pour promettre la normalité en mars.

Le Dr Mike Tidlesley et le Dr Ed Hill, membres du SAGE et scientifiques de l’Université de Warwick qui ont réalisé l’étude publiée aujourd’hui, ont déclaré que la réouverture devrait être prudente et qu’il était important d ‘«atténuer» les risques inévitables de la faire.

Ils ont admis que leur article était « une absence de preuves plutôt que des preuves d’absence » de risque et ont déclaré qu’il sous-estimait probablement le nombre d’infections dans les écoles parce que de nombreuses personnes ne sont pas testées ou enregistrées.

Les écoles du Royaume-Uni ont dû essayer de maintenir une distance sociale entre les enfants, mais cela est particulièrement difficile chez les très jeunes. D’un autre côté, l’absence d’école est particulièrement préjudiciable pour ce groupe d’âge car il en est à des stades de développement clés (photo: les élèves de première et deuxième année déjeunent dans une école du Grand Manchester l’année dernière)

L’étude de Warwick a révélé que les cas de coronavirus parmi les enseignants avaient chuté pendant le verrouillage de novembre, même si les écoles restaient ouvertes.

Et en décembre, les cas dans les écoles semblaient augmenter parallèlement aux épidémies dans la communauté, avec des flambées plus importantes à Londres et dans le sud-est, où la nouvelle variante était en augmentation, et moins de cas dans les régions plus rurales.

Les preuves ont montré que le nombre de personnes prenant un congé semblait suivre les flambées générales dans la zone autour de l’école.

Mais il n’y avait aucun signe que des cas dans les écoles permettraient de prédire une épidémie dans la communauté locale. Au lieu de cela, il y avait des preuves «faibles» que le contraire était vrai, suggérant que les élèves et les enseignants étaient plus susceptibles d’être infectés ailleurs.

Les écoles secondaires semblent voir plus de cas confirmés chez les élèves et les enseignants, selon l’étude, par rapport aux primaires.

Une difficulté avec l’étude était qu’elle reposait sur des infections officiellement découvertes. On sait que les enfants, en particulier les jeunes enfants, ne présentent que rarement les symptômes du Covid-19, ce qui signifie que le virus s’est peut-être propagé parmi eux sans être remarqué.

Le Dr Tildesley a déclaré dans un briefing d’aujourd’hui: «Nous devons aborder les données avec un élément de prudence – ce sera une sous-estimation du nombre réel de cas dans les écoles.

« Il y aura des enfants avec des symptômes très légers ou aucun symptôme. »

Parce que les données ne pouvaient pas prouver que Covid ne se propage pas dans les écoles – il a seulement trouvé qu’il n’y avait aucune preuve solide que cela se produise – les scientifiques du SAGE ont déclaré que cela ne devrait pas changer la façon dont les écoles rouvrent.

Le Dr Tildesley a ajouté que le pays devrait «sortir lentement de cette situation et la surveiller et permettre à la vaccination de suivre le rythme».

Il a déclaré: « Étant donné qu’il y a une incertitude sur ce qui se passera si nous ouvrons toutes les écoles, et si [the R rate] ira au-dessus de un, il y a certainement un argument pour étaler cela.

«Donc, potentiellement, penser à la petite enfance ou aux écoles primaires, puis à la réintégration pourrait être quelque chose que le gouvernement devrait envisager.

La stratégie du gouvernement pour la réouverture des écoles est devenue un sujet brûlant de spéculation ces dernières semaines alors que les enseignants attendent de savoir comment cela va se passer.

On s’attend à ce que Boris Johnson expose les possibilités lors d’une conférence de presse ce soir ou au plus tard le lundi 22 février prochain. Les responsables ont promis de donner aux enseignants et aux parents un préavis de deux semaines avant la réouverture des écoles.

Steve Chalke, le chef de l’Oasis Academies Trust, a décrit le plan du numéro 10 pour remettre les cours en marche le 8 mars comme «impossible».

Il a suggéré aux ministres d’adopter une «approche régionale» en vaccinant tout le personnel avant de renvoyer les élèves.

Il a également averti que les écoles devaient créer plus d’espace, y compris avoir des chapiteaux dans les terrains de jeux, pour éviter que les enfants ne soient «comme des sardines dans une boîte».

M. Chalke est le fondateur de l’Oasis Trust, qui gère 53 écoles à travers le pays.

Il a mis en garde contre les scènes chaotiques de septembre dernier, lorsque tous les enfants ont été renvoyés après les vacances d’été, «comme des sardines dans une boîte».

Il a déclaré à l’émission de BBC Radio 4 Today: « Nous sommes optimistes parce que le vaccin semble fonctionner, nous voulons tous ramener les enfants … parce que nous savons que tous les enfants apprendront mieux avec leurs pairs dans une salle de classe qu’à la maison en ligne ou à la maison. peu importe.

«Mais l’optimisme peut naître de deux choses: les rêves et les espoirs ou la planification et la préparation.

«Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’un faux départ. C’est une chose d’ouvrir des écoles – c’en est une autre de les garder ouvertes.

« Les dates sont tirées de nulle part – le 8 mars, après la mi-mandat, le 4 janvier, cela pourrait être Pâques, cela pourrait être mai. »

Dans un blog la semaine dernière, le ministère de l’Éducation a semblé essayer d’atténuer les attentes en déclarant: «Nous espérons pouvoir commencer à accueillir davantage d’élèves à partir du 8 mars au plus tôt.

« Il est important de répéter que nous ne voyons pas cela comme un » retour à l’école « mais plutôt comme une augmentation du nombre d’élèves déjà scolarisés. »