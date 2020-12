Une dispute s’est approfondie aujourd’hui sur la question de savoir si un œuf de scotch peut être classé comme un « repas substantiel » en vertu des règles permettant uniquement de servir de l’alcool avec de la nourriture de demain.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que deux œufs de scotch seraient «une entrée», 24 heures seulement après que le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que l’un d’entre eux était un repas copieux.

La controverse survient après que le gouvernement a déclaré que les personnes entrant dans le deuxième niveau à partir de demain devront prendre un « repas substantiel » pour leur permettre d’acheter une pinte.

Aujourd’hui, le présentateur de LBC, Nick Ferrari, a demandé à M. Gove: « Classez-vous un œuf de scotch comme un repas copieux? Il semble y avoir un certain débat à ce sujet.

M. Gove a répondu: « Quelques œufs de scotch sont une entrée en ce qui me concerne, mais je reconnais qu’il y a un … avec du cornichon sur le côté … mais il y a, pour être sérieux, il y a un puits -une définition comprise de ce qu’est un repas substantiel.

«Si vous emmenez vos neveux et nièces, vos fils et vos filles, âgés de 16 et 17 ans, au pub, ils peuvent prendre une boisson alcoolisée à condition que ce soit avec un repas copieux. C’est donc déjà une définition dans la loi.

Interrogé sur les commentaires de M. Eustice hier soir, le porte-parole de Boris Johnson n’a pas confirmé si la saucisse frite et la collation aux œufs compteraient.

La ferme familiale de George Eustice à Cornwall vend (vous l’avez deviné) des œufs de scotch La ferme familiale de George Eustice est bien connue pour ses œufs de scotch, elle a émergé. La ferme de Trevaskis, près de Camborne, possède un magasin, un restaurant et des bouchers. Il cultive également ses propres cultures, fruits et légumes La famille de M. Eustice était agricultrice à West Cornwall depuis six générations. Son site Web indique que sa boulangerie se spécialise dans «les beignets, les quiches, les pâtés au porc, les œufs de scotch et nos rouleaux de saucisses toujours populaires».

Les propriétaires ont accusé le gouvernement de ne pas avoir fourni «de clarté» sur la règle du repas substantiel.

M. Eustice a également confirmé que les clients n’auraient pas à rentrer chez eux dès qu’ils auraient fini leur verre.

Plus de 57% de la population anglaise appartiendra au niveau deux, avec de sévères restrictions imposées aux pubs.

Dans le troisième niveau plus sévère, touchant plus de 41 pour cent de la population, les pubs et les restaurants ne peuvent fonctionner que sur la base de plats à emporter ou de livraison.

Le secrétaire à l’environnement a déclaré que la disposition relative aux «repas substantiels» du niveau deux était «très bien comprise par le secteur de la restauration».

Il a déclaré à LBC Radio: « Je pense qu’un œuf écossais compterait probablement comme un repas substantiel s’il y avait un service à table. Souvent, cela peut être une entrée en matière, mais oui, je pense que ce serait le cas.

À propos de la règle du « repas substantiel », M. Eustice a déclaré: « La preuve a été que certains des défis que nous avons rencontrés avec les pubs concernaient des groupes importants de personnes qui se rassemblaient et qui ne maintenaient pas de distance sociale, ils buvaient simplement.

«Ils étaient plus susceptibles de maintenir leur éloignement social assis et en train de prendre un repas.

Il a également admis que les règles introduites par les ministres ne sont ni «parfaitement équitables» ni cohérentes.

Comment un œuf écossais est un repas copieux … mais contient moins de calories qu’un rouleau de saucisse qui ne l’est pas! Les règles édictées par le gouvernement sur ce qui constitue et ne constitue pas un repas substantiel ont semé la confusion et le ridicule. Il est apparu aujourd’hui qu’un œuf de scotch est autorisé, bien qu’il ne contienne que 265 kcal en calories, 16,8 g en glucides, 11,1 g en protéines et 16,5 g en matières grasses. Mais comparez cela à un rouleau de saucisse, qui contient 408 kcal en calories, 30,7 g en glucides, 10,1 g en protéines et 26,7 g en matières grasses. Un autre élément considéré comme une collation de barre plutôt qu’un repas substantiel est une tarte au porc, qui est également plus copieuse qu’un œuf écossais – avec 361 kcal en calories, 24,9 g en glucides, 12,2 g en protéines et 23,2 g en matières grasses. Un sandwich aux œufs avec des cornichons et de la betterave a 446kcal, alors que presque exactement la même chose sans cornichons ou betteraves a 296kcal. Les cornichons et la betterave sont importants, après l’affaire Timmis contre Millman de 1965 qui a établi que les sandwichs mangés dans un pub étaient un «repas de table» parce qu’ils étaient «aidés par les cornichons et la betterave». OEUF ÉCOSSAIS Calories: 265kcal Glucides: 16,8 g Protéine 11,1g Lipides: 16,5 g PÂTE DE MAÏS AUX CHIPS Calories: 1478kcal Glucides: 179,4 g Protéine: 39,9 g Lipides: 76,6 g SANDWICH AUX PICKLES ET BEETROOT Calories: 446kcal Glucides: 67,4 g Protéine: 19,3 g Lipides: 11g ROULEAU DE SAUCISSE Valeur énergétique: 408 kcal Glucides: 30,7 g Protéine: 10,1 g Lipides: 26,7 g TARTE AU PORC Calories: 361kcal Glucides: 24,9 g Protéine: 12,2 g Lipides: 23,2 g SANDWICH SANS PICKLES ET BEETROOT Calories: 296kcal Glucides: 25,9 g Protéine: 17,3 g Lipides: 11g

Que dit la loi sur les pubs servant un «repas copieux»? Règlement 2020 sur la protection de la santé (coronavirus, niveau d’alerte COVID-19 local) (très élevé) (Angleterre) Obligation de fermer les commerces de vente d’alcool à consommer sur place 16. (1) La personne responsable de l’exploitation d’une entreprise d’un hôtel public, d’un bar ou d’une autre entreprise comportant la vente d’alcool pour consommation sur les lieux doit cesser d’exploiter cette entreprise, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique.

(2) Le présent paragraphe s’applique si l’alcool est uniquement servi pour la consommation sur les lieux dans le cadre d’un repas de table et que le repas est tel que l’on pourrait s’attendre à ce qu’il soit servi comme repas principal de midi ou du soir, ou comme plat principal à soit un tel repas.

(3) Aux fins du sous-paragraphe (1) –

a) l’alcool vendu par un hôtel ou un autre hébergement dans le cadre du service d’étage ne doit pas être considéré comme étant vendu pour consommation dans ses locaux;

b) une zone adjacente aux locaux de l’entreprise où des sièges sont mis à la disposition des clients de l’entreprise (que ce soit par l’entreprise ou non), ou où les clients se rassemblent pour boire à l’extérieur de l’entreprise, doit être considérée comme faisant partie des locaux de cette entreprise.

(4) Aux fins du présent paragraphe, un « repas de table » est un repas mangé par une personne assise à une table, ou à un comptoir ou autre structure qui sert les fins d’une table et n’est pas utilisé pour le service de rafraîchissements. à consommer par des personnes non assises à une table ou à une structure servant les fins d’une table.

« Les mesures que nous prenons visent toutes à essayer de briser le cycle de l’infection et cela ne signifie pas que chaque règle que nous introduisons et chaque exigence que nous imposons aux personnes est parfaitement cohérente ou pourrait même être considérée comme parfaitement équitable – en fait, elles ne sera pas, dit-il.

Il a également déclaré que les clients n’auraient pas à rentrer chez eux après avoir terminé la dernière bouchée de leur nourriture, mais a averti: « Vous ne pouvez pas vous asseoir à une table toute la nuit pour commander un verre. »

Les opinions de M. Eustice sur l’œuf écossais ne sont pas la première fois qu’un ministre a semé la confusion sur ce qui constitue un repas substantiel.

Avant le verrouillage national de l’Angleterre, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a suggéré qu’un pâté de Cornouailles compterait – mais seulement s’il est servi avec des frites ou une salade.

« Si vous vous attendez à aller dans ce restaurant normalement, ou dans un pub, et à commander un plat plat à la table d’un pâté de Cornouailles avec des frites ou une salade d’accompagnement ou tout ce qu’il vient avec, alors c’est un repas normal », a-t-il déclaré.

Interrogé hier sur les commentaires de M. Eustice, Downing Street a insisté sur le fait que le concept de «repas substantiel» était bien compris dans l’industrie hôtelière sans dire si cela incluait un œuf écossais.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a refusé de préciser la différence entre une «collation au bar» et un repas.

Pressé de savoir si les règles autorisent les pintes à être servies avec des rouleaux de saucisses, des pâtés au porc ou le déjeuner d’un laboureur, il a déclaré: « Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails de chaque repas possible.

« Mais nous avons été clairs: les collations au bar ne comptent pas comme un repas substantiel, mais c’est une pratique bien établie dans l’industrie hôtelière. »

Cependant, Dawn Hopkins, propriétaire et logeuse du Rose Inn à Norwich n’était pas la plus sage.

«Il n’y a pas de clarté là-dessus», dit-elle. « Je pense que nous aurions une certaine clarté si nous pouvions comprendre ce que signifierait restreindre les gens à un repas substantiel. S’il y avait des précisions sur ce dont il s’agit, ce serait utile.

« Cela dépend de l’interprétation de tout le monde et personne ne sait vraiment ce qu’ils sont censés faire, personne ne sait s’ils servent un œuf écossais comme repas substantiel s’ils vont avoir des ennuis. »