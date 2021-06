Coronavirus UK news – Vaccins pour les plus de 18 ans en quelques semaines alors que la Grande-Bretagne atteint ZERO décès quotidiens de covid malgré la variante indienne

LA MAJORITÉ DES PARENTS PENSENT QUE JOUER À L’EXTÉRIEUR CET ÉTÉ EST VITAL POUR LE BIEN-ÊTRE

Près de quatre parents sur cinq pensent que jouer dehors sera important pour le bien-être de leur enfant cet été, selon un sondage.

Plus de la moitié (58%) pensent que leurs enfants ont été plus seuls au milieu de la pandémie de coronavirus, selon le rapport de l’association caritative NSPCC.

Le sondage, auprès de 1 036 parents britanniques avec des enfants âgés de trois à 12 ans, suggère que 65% ont déclaré que leurs enfants ont plus joué à l’intérieur depuis le début de la pandémie, et 70% ont passé moins de temps à jouer avec des amis.

Environ deux parents sur trois (68%) pensent que le jeu est devenu plus important pour leurs enfants depuis le début de la pandémie, et 79% pensent que jouer à l’extérieur sera vital pour le bien-être de leur enfant cet été.

Le sondage YouGov, qui a été réalisé en mai, suggère que les enfants ont fait plus d’art et de créativité (57 %), joué plus en ligne (66 %) et joué plus de jeux de simulation (38 %) pendant la pandémie.