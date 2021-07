Coronavirus UK news – Une nouvelle souche de covid RÉSISTANTE au vaccin pourrait être déclenchée si le nombre de cas atteint 100 000 par jour, avertissent les experts

LES CAS DE COVID POURRAIENT ATTEINDRE 100 000 PAR JOUR APRÈS LE JOUR DE LA LIBERTÉ, DIT SAJID JAVID

Le nombre de cas de coronavirus pourrait atteindre 100 000 par jour en été alors que les restrictions sont assouplies, selon le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

« Au moment où nous arrivons au 19, nous nous attendons à ce que le nombre de cas soit au moins le double de ce qu’il est maintenant, donc environ 50 000 nouveaux cas par jour », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

«Alors que nous nous assouplissons et entrons dans l’été, nous nous attendons à ce qu’ils augmentent considérablement et qu’ils puissent atteindre 100 000 cas.

«Nous voulons être très simples à ce sujet, sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de nombre de cas.

« Mais ce qui compte plus que tout, ce sont les nombres d’hospitalisations et de décès, et c’est là que le lien a été gravement affaibli. »