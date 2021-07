Coronavirus UK news – Premier League CHAOS alors que les clubs ont reçu l’ordre de prendre le covid plus au sérieux au milieu d’une augmentation inquiétante des infections

L’IRAN BAT UN RECORD EN UNE JOURNÉE DE NOUVEAUX CAS DE COVID POUR LE DEUXIÈME JOUR CONSÉCUTIF

L’Iran a enregistré plus de 34 900 nouvelles infections à coronavirus mardi, établissant le record national de cas en une seule journée alors que les vaccinations prennent du retard, que la complaisance du public s’intensifie et que l’épidémie du pays devient de plus en plus incontrôlable.

Le précédent record de 31 814 infections n’avait été établi qu’un jour plus tôt, donnant une idée de la rapidité avec laquelle la dernière vague de l’Iran, alimentée par la variante contagieuse du delta, monte. Les autorités sanitaires ont enregistré mardi 357 décès de Covid-19, portant le nombre total de morts à 89 479 – le plus élevé du Moyen-Orient.

La propagation alarmante de la variante a entraîné de nouvelles restrictions antivirus la semaine dernière. Le gouvernement a ordonné la fermeture des bureaux de l’État, des lieux publics et des commerces non essentiels dans la capitale de Téhéran. Mais comme pour les mesures gouvernementales précédentes, le verrouillage ressemblait très peu à un verrouillage. Les centres commerciaux et les marchés de Téhéran étaient occupés comme d’habitude et les travailleurs encombraient les bureaux et les stations de métro.

Les autorités iraniennes ont évité d’imposer des règles sévères à une population qui peut peu se permettre de les supporter. Le pays, qui a subi la pire épidémie de virus de la région, est sous le choc d’une série de crises: sanctions américaines sévères, isolement mondial, vague de chaleur, les pires pannes de mémoire récente et protestations en cours contre les pénuries d’eau dans le sud-ouest.