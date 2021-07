Coronavirus UK news – Lockdown RETURN craint avec le gouvernement prêt à ramener des règles strictes, mais le 19 juillet ira de l’avant pour l’instant

APP A UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES BRITS

Le gouvernement reconnaît « l’impact significatif » que l’application NHS Covid-19 a sur les entreprises, a déclaré le solliciteur général.

Cela survient après que plus d’un demi-million d’utilisateurs en Angleterre et au Pays de Galles ont reçu une alerte dans les sept jours précédant le 7 juillet, le total le plus élevé sur sept jours depuis la première publication des données en janvier.

Lucy Frazer a déclaré qu’en plus d’assouplir les règles d’auto-isolement le 16 août pour les personnes entièrement vaccinées, il y a des projets pilotes en cours qui pourraient permettre aux gens de commencer un régime de test plutôt que de s’auto-isoler.

« C’est (l’application) un outil important car il est important que vous vous isoliez si vous entrez en contact (avec un cas positif), mais je sais que c’est quelque chose que le gouvernement examine », a-t-elle déclaré à Sky News.

« En plus des changements de la mi-août, le gouvernement mène également un certain nombre de pilotes pour voir si au lieu de s’isoler lorsque vous êtes cinglé, vous pouvez passer un test.

« Le gouvernement examine cela très attentivement, reconnaissant l’impact significatif que cela a sur les entreprises. »