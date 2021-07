Coronavirus UK news LIVE – Le chaos alors que l’application covid du NHS envoie 500 000 pings en seulement 1 SEMAINE au milieu des avertissements concernant la «triple menace» de l’hiver

L’UE SERA PROBABLEMENT DÉCIDÉE SUR MODERNA LA SEMAINE PROCHAINE

Un haut responsable de l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’une décision sur l’opportunité de recommander l’autorisation du vaccin COVID-19 de Moderna pour les enfants est attendue à la fin de la semaine prochaine. Si elle est approuvée, ce serait la première licence de ce type pour l’utilisation du vaccin chez les enfants dans le monde.

Lors d’un point de presse jeudi, le Dr Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale du régulateur européen des médicaments, a déclaré que son comité d’experts évaluait actuellement la demande de Moderna d’étendre l’utilisation de son vaccin contre le coronavirus aux enfants de 12 à 17 ans.

« Nous nous attendons à ce que le comité parvienne à une conclusion d’ici la fin de la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Le vaccin de Moderna a reçu le feu vert pour une utilisation chez toute personne de 18 ans et plus dans l’Union européenne à 27 pays en janvier. Il a également été autorisé dans des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, mais jusqu’à présent, son utilisation n’a pas été étendue aux enfants. À ce jour, le vaccin fabriqué par Pfizer-BioNTech est le seul approuvé pour les enfants de moins de 18 ans en Europe et en Amérique du Nord.

L’EMA a déclaré la semaine dernière qu’il existait un « lien possible » entre les vaccins fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech et de très rares cas d’inflammation thoracique et cardiaque, principalement chez les hommes adultes plus jeunes. Ils ont déclaré que les effets étaient pour la plupart temporaires et que les avantages de la vaccination dépassaient encore de loin les risques de COVID-19.