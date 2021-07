Coronavirus UK news – Le monde sous le choc lors de la levée de verrouillage «dangereuse» de la Grande-Bretagne le 19 juillet alors que Boris Johnson a exhorté à abandonner son plan

CALENDRIER POUR L’AUTO-ISOLATION RELAXANTE « PAS UNE SOLUTION PARFAITE », ADMET KWARTENG

Retarder l’assouplissement des règles d’auto-isolement pour les contacts du coronavirus jusqu’à un mois après la levée des autres restrictions de l’Angleterre n’est « pas une solution parfaite », a admis un ministre du Cabinet.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a insisté sur le fait que le gouvernement devait trouver un équilibre entre la réouverture de l’économie et la limitation de la propagation de Covid-19, alors que les ministres faisaient face à un contrecoup sur les plans.

À partir du 16 août, les personnes en Angleterre qui ont reçu les deux doses d’un vaccin – ainsi que les moins de 18 ans – n’auront plus à s’auto-isoler si elles ont été en contact avec une personne testée positive au Covid-19.

Mais les restrictions sur les entreprises et les rassemblements sociaux seront supprimées à l’étape 4 de la feuille de route, attendue le 19 juillet, faisant craindre que l’augmentation des cas ne conduise des millions de personnes à passer 10 jours à la maison.

Les chefs de l’hôtellerie ont déclaré que le retard pourrait entraîner des pénuries de personnel, avertissant que le système actuel provoque déjà un « carnage » et à moins que le gouvernement n’agisse plus rapidement, il risque « que l’été soit annulé et que de vastes pans de la population soient inutilement confinés chez eux »