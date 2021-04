La terrifiante souche de coronavirus «double mutant» de l’INDE suscite une «inquiétude accrue» dans le monde.

Ce matin, Boris Johnson a annulé une visite prévue à New Delhi alors que le virus y fait de plus en plus rage.

Bien qu’il ne soit pas encore classé comme une variante préoccupante comme les souches brésiliennes ou africaines SOuth, le fait qu’il contienne de multiples mutations du SRAS CoV-2 original le rend beaucoup moins facile à prédire.

Deux des mutations observées dans la souche indienne pourraient rendre les vaccins anti-esquive beaucoup plus faciles que les variantes antérieures, tandis qu’une troisième mutation pourrait faciliter la transmission.

Cela pourrait expliquer pourquoi l’Inde connaît actuellement sa pire épidémie de coronavirus depuis le début de la pandémie – ce qui est de plus en plus préoccupé par le fait que la souche indienne devienne dominante.

Jusqu’à présent, il y a au moins 73 cas documentés de la souche indienne au Royaume-Uni.

Il y a également eu de multiples transmissions communautaires, ce qui laisse penser que tous les voyageurs entrants porteurs du virus n’ont pas été identifiés pendant leur période d’isolement.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef du NHS Test and Trace, a déclaré au Andrew Marr Show: « Nous avons vu quelques cas (de la variante indienne) qui ne sont pas survenus lors d’un voyage, mais nous essayons toujours de faire l’objet d’enquêtes. pour regarder en détail d’où ils pourraient l’avoir acquis.

« Pour remonter le classement, nous devons savoir qu’il s’agit d’une transmissibilité accrue, d’une gravité accrue ou d’une élimination des vaccins, et nous ne l’avons tout simplement pas encore. »

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour …