Coronavirus UK news – ÉNORME changement d’application de test et de traçage à venir pour les Britanniques vaccinés au milieu des craintes que les pings paralysent l’économie

LES ALERTES DE L’APPLICATION COVID DU NHS SAUT DE PLUS DE 60% ALORS QUE LES CAS DE VIRUS CONTINUENT D’AUGMENTER

Le nombre d’alertes d’exposition envoyées aux utilisateurs de l’application NHS Covid-19 en Angleterre a augmenté de plus de 60%, selon les derniers chiffres de recherche des contacts, alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter.

Au total, 356 036 alertes ont été envoyées aux utilisateurs de l’application en Angleterre au cours de la semaine précédant le 30 juin, leur disant qu’ils avaient été en contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à 219 391 la semaine précédente – un bond de 62% – et il s’agit du chiffre hebdomadaire le plus élevé depuis la première publication des données en janvier et intervient alors que le gouvernement et les responsables de la santé ont suggéré que les règles d’auto-isolement pourraient être adaptées pour prendre en compte le nombre de personnes vaccinées.

Le chef de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries, a déclaré jeudi au Comité des comptes publics de la Chambre des communes que des travaux étaient en cours pour « régler » l’application pour qu’elle fonctionne au sein d’une population de plus en plus vaccinée afin de s’assurer qu’elle était là « dans un but, pas pour ennui ».

Les ministres ont été avertis que des millions de personnes pourraient être « signées » par l’application ou sommées de s’auto-isoler par Test and Trace, les infections devant toucher environ 100 000 cas par jour en été.