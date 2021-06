Coronavirus UK news – Boris Johnson laisse entendre que la levée totale du verrouillage du 21 juin se poursuivra car les données montrent un « faible risque hospitalier »

LA MAUVAISE INFORMATION SUR LE VACCIN UNE « MENACE MORTELLE », DIT LE SECRÉTAIRE À LA SANTÉ

La rapidité de la désinformation sur les vaccins est une « menace mortelle », a déclaré le secrétaire à la Santé.

Matt Hancock a déclaré au Sommet mondial sur la confiance dans les vaccins : « La vitesse de la désinformation est une menace mortelle.

« Nous avons donc eu certaines de nos meilleures personnes sur l’affaire depuis le début, bien avant qu’il n’y ait un vaccin autorisé, contrer les mythes, contrer les mensonges, traiter les gens avec respect, prendre une hésitation respectueuse et donner des réponses respectueuses.

« Un élément crucial de cette confiance, qui est l’ouverture et l’honnêteté.

« Parce qu’il ne s’agit pas seulement de faire connaître tous ces faits positifs aux gens, mais aussi d’être honnête et transparent sur les plus difficiles – être franc et complètement transparent, par exemple, sur les effets secondaires, égaliser avec les gens que notre approvisionnement sera irrégulier et changeant de semaine en semaine.

« Et être ouverts, quand nous ne connaissons pas la réponse, comme par exemple nous avons pris le temps de découvrir l’impact des nouvelles variantes. Nous n’avons donc pas sauté sur les réponses que les gens voulaient entendre. »