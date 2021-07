Coronavirus UK news – Boris Johnson et Rishi Sunak EXEMPTS de quarantaine après avoir été cinglés par NHS Test & Trace

CRAINT QUE LES JEUNES NE SE PROPOSENT PAS POUR SE FAIRE VACCINER ALORS QUE LE PROGRAMME RALENTIT

Le programme de vaccination du Royaume-Uni a ralenti au cours de la semaine dernière, ce qui fait craindre que les jeunes ne se présentent pas pour obtenir leur vaccin.

Un total de 61 681 Britanniques ont reçu leur première dose du jab jeudi – mais c’est bien en deçà des 152 525 coups distribués quinze jours auparavant le 1er juillet.

Cependant, les deuxièmes doses se poursuivent à un rythme rapide avec 201 893 administrées jeudi. Plus de 35 millions de Britanniques sont maintenant à double piqûre.

Les autorités ont souligné à plusieurs reprises l’importance de la vaccination, même chez les patients plus jeunes qui ne sont pas aussi à haut risque.

Mais les décès sont restés faibles par rapport aux taux d’infection, le vaccin agissant comme un tampon contre l’hospitalisation et les maladies graves.

Les jabs seront disponibles à partir de septembre pour les enfants âgés de deux et trois ans, le 31 août, tous les enfants des écoles primaires, les personnes âgées de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les aidants non rémunérés et le personnel de santé et de soins sociaux adultes de première ligne.