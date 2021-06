APPEL À LUTTER CONTRE LA COMPLAISSANCE LORSQUE LE VACCIN EST DÉPLOYÉ AUX GROUPES PLUS JEUNES

Les efforts mondiaux doivent lutter contre la complaisance alors que les vaccins contre les coronavirus sont déployés auprès des groupes d’âge plus jeunes, ont déclaré des experts.

Une approche en cinq volets axée sur les cinq C – confiance, complaisance, commodité, communication et contexte – est nécessaire pour lutter contre l’hésitation à la vaccination, selon des scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Afrique du Sud.

Écrivant dans le journal de la Royal Society of Medicine, ils affirment que la complaisance due à une perception plus faible du risque personnel et de la gravité de la maladie, en particulier chez les jeunes et les personnes de statut socio-économique inférieur, est fortement associée à une faible utilisation du vaccin.

L’un des auteurs, le Dr Mohammad Razai, du Population Health Research Institute de St George’s, Université de Londres, a déclaré : fabrication.

« Il est important de souligner les avantages sociétaux plus importants de l’immunité au niveau de la population et la protection qu’elle offre aux personnes vulnérables, à leurs familles et à leurs amis. »