La congestion du trafic aux heures de pointe à Londres a atteint son plus haut niveau du troisième verrouillage national jusqu’à présent ce matin avec 216 embouteillages totalisant près de 90 miles alors que les Britanniques continuaient à se rendre au travail.

Les données de TomTom placent la congestion à 36% à 7 heures du matin et à 37% à 8 heures du matin aujourd’hui – avec les deux niveaux de verrouillage de loin les plus élevés, battant les sommets précédents de 31 et 33% fixés pour les mêmes périodes d’hier seulement.

Le niveau de congestion est le temps de trajet supplémentaire des conducteurs en moyenne par rapport aux conditions de base non encombrées – donc un niveau de 37% signifie qu’un trajet de 30 minutes prendra 11 minutes de plus (ou 41 minutes au total) que sans trafic.

La tendance a été reproduite dans d’autres villes du Royaume-Uni à 8 heures du matin, notamment Liverpool (40%), Leeds, Newcastle et Sheffield (tous les 25%), qui ont également enregistré leur plus haut niveau de congestion au moins la semaine dernière.

Trafic dense sur la route d’approche sud du tunnel de Blackwall dans le sud-est de Londres ce matin

Les données TomTom placent la congestion à Londres à 36% à 7 heures du matin et 37% à 8 heures aujourd’hui (comme indiqué à l’extrême droite)

File d’attente de voitures sur la route d’approche sud du tunnel de Blackwall vers les gratte-ciel de Londres de Canary Wharf ce matin

Les voitures et les fourgonnettes en file d’attente sur la route d’approche sud du tunnel de Blackwall dans le sud-est de Londres pendant l’heure de pointe du matin

Cependant, Birmingham et Manchester n’avaient que des niveaux de congestion à 8 heures du matin de 21% et 24% respectivement, ce qui dans les deux cas était inférieur à celui des autres jours dans les villes plus tôt cette semaine.

Pendant ce temps, les plates-formes souterraines et les trains de la ligne Jubilee dans l’Est de Londres étaient de nouveau occupés aujourd’hui avec des photographies à Canning Town montrant un grand nombre de passagers se rassemblant en attendant les trains.

Données de congestion TomTom pour Londres dans Lockdown 3 7h aujourd’hui: 36% w / c 25 janv – mer: 31% / mar: 28% / lun: 29%

w / c 18 janv – ven: 21% / jeu: 25% / mer: 28% / mar: 27% / lun: 29%

w / c 11 janv.- ven: 21% / jeu: 29% / mer: 25% / mar: 28% / lun: 25%

w / c 4 janv – ven: 19% / jeu: 20% / mer: 22% / mar: 22% (début du troisième verrouillage) / lun: 18% Moyenne 2019-52% 8h aujourd’hui: 37% w / c 25 janv – mer: 33% / mar: 30% / lun: 32%

w / c 18 janv – ven: 23% / jeu: 25% / mer: 29% / mar: 28% / lun: 30%

w / c 11 janv.- ven: 22% / jeu: 30% / mer: 27% / mar: 29% / lun: 27%

w / c 4 janv – ven: 20% / jeu: 21% / mer: 23% / mar: 23% (début du troisième verrouillage) / lun: 19% Moyenne 2019 – 65%

Alors que la plupart des trains de métro sont actuellement presque vides pendant une grande partie de la journée, les points de pincement dans certaines gares ont entraîné une surpopulation qui a poussé la semaine dernière Transport for London à demander aux entreprises locales d’étaler les heures de départ.

Cela vient après que Boris Johnson a déclaré hier que les mesures de verrouillage resteraient en place au moins jusqu’au 8 mars, alors qu’il avait fixé cette date pour commencer la réouverture des écoles anglaises.

Le Premier ministre a confirmé que les espoirs de tous les élèves de retourner en classe après le semestre de février ont été abandonnés car la bataille contre le coronavirus restait « périlleuse ».

Les chiffres du gouvernement ont montré que 1 725 personnes supplémentaires étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 hier, ce qui porte le total au Royaume-Uni à 101 887, tandis qu’il y avait encore 25 308 cas confirmés en laboratoire.

L’objectif de réouverture de mars est basé sur les progrès accomplis dans la vaccination des groupes les plus vulnérables de la société d’ici la mi-février, puis sur le fait que le vaccin a le temps de prendre effet.

Jusqu’à présent, 7 164 387 personnes ont reçu une première dose de vaccins Pfizer ou AstraZeneca – une augmentation de 311 060 par rapport aux chiffres de la veille – bien que M. Johnson ait reconnu un « sentiment de frustration » quant à la nature inégale du déploiement.

Selon les derniers chiffres, une moyenne de 412 401 premières doses de vaccin serait nécessaire chaque jour pour atteindre l’objectif du gouvernement de 15 millions de premières doses d’ici le 15 février.

Le gouvernement publiera une stratégie d’assouplissement «progressif et progressif» du verrouillage dans la semaine du 22 février, les écoles devant être les premières à rouvrir. Les écoles anglaises sont actuellement fermées à tous, sauf aux élèves vulnérables et aux enfants de travailleurs clés.

Le gouvernement a averti que l’émergence d’une nouvelle variante résistante aux vaccins pourrait faire dérailler sa stratégie et M. Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel ont établi des plans pour des contrôles plus stricts des voyages internationaux afin de réduire le risque d’importation de souches mutantes.

Les banlieusards attendent de monter à bord d’un train de la ligne Jubilee à la station de métro Canning Town dans l’est de Londres ce matin

Les passagers attendent que les portes se ferment sur un train de la ligne Jubilee à la station de métro Canning Town London ce matin

Les navetteurs s’assoient et se tiennent debout sur un train de la ligne Jubilee alors qu’il traverse l’Est de Londres en direction du centre de Londres ce matin

Les agents de police surveillent les navetteurs comme un train Docklands Light Railway est vu à la gare de Canning Town dans l’Est de Londres aujourd’hui

Les mesures comprennent une quarantaine de dix jours à l’hôtel pour les voyageurs de 30 pays à haut risque qui sont actuellement soumis à des interdictions de voyage, notamment l’Afrique du Sud, le Portugal et de nombreux pays d’Amérique du Sud.

Les ressortissants et résidents britanniques qui ne peuvent se voir refuser l’entrée à leur retour chez eux « seront accueillis à l’aéroport et transportés directement en quarantaine », a déclaré M. Johnson.

Des mesures similaires sont attendues dans tout le Royaume-Uni, bien que l’Écosse et le Pays de Galles aient tous deux indiqué qu’elles pourraient aller plus loin que le plan de M. Johnson pour l’Angleterre.

Les personnes souhaitant voyager à l’étranger seront également tenues de faire une déclaration indiquant pourquoi elles doivent effectuer le voyage, qui sera vérifiée par les transporteurs avant le départ.