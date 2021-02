Coronavirus UK: les personnes qui protègent «  devraient rester à la maison jusqu’au 31 mars  »

La date de fin du blindage a été prolongée de plus d’un mois, les personnes à risque médical étant invitées à rester chez elles jusqu’au 31 mars, suggèrent des fuites d’e-mails.

Et la liste des personnes qui devraient rester à la maison pour se protéger du coronavirus est en train d’être étendue d’au moins 1,7 million en Angleterre après avoir été identifiées par un nouvel algorithme qui examine plusieurs facteurs de risque Covid.

Près d’un an après le début de l’épidémie en Grande-Bretagne, les chefs de la santé envisagent maintenant d’exhorter davantage de personnes à se protéger et à le faire plus longtemps que prévu, rapporte le Health Service Journal.

La date semble verser de l’eau froide dans l’espoir que les règles de verrouillage pourraient commencer à être assouplies le mois prochain, suggérant que les médecins ne pensent pas que la société sera en sécurité.

Et ce malgré le déploiement du vaccin Covid qui avance, avec des millions de personnes dans le groupe « cliniquement extrêmement vulnérable » déjà vaccinées – ils étaient l’un des quatre groupes prioritaires ciblés avant le 15 février.

Il est conseillé aux personnes qui protègent de ne pas quitter leur domicile à tout moment, sauf pour un bref exercice ou des rendez-vous médicaux, car elles courent un risque élevé de Covid-19 grave si elles attrapent le coronavirus.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il élargissait la liste de protection après que les conseillers scientifiques du gouvernement aient identifié d’autres adultes à risque grave de Covid-19 à l’aide d’un nouvel algorithme.

Le DoH n’a pas précisé qui serait ajouté, mais la nouvelle liste devrait aller au-delà de l’examen uniquement des conditions de santé des personnes et inclure d’autres facteurs de risque Covid, notamment leur âge, leur poids, leur origine ethnique et leur niveau de privation.

Sur les 1,7 million de nouveaux boucliers, 900 000 ont déjà été vaccinés parce que leur âge ou leur état de santé sous-jacent les a déjà rendus éligibles.

Mais les chefs de la santé se précipitent maintenant pour vacciner les 800 000 personnes manquées lors de la première vague de vaccinations. Ils seront ciblés avant la fin avril.

Les personnes figurant sur la liste de protection étaient parmi les premières en ligne pour les vaccins Covid au Royaume-Uni. (Sur la photo: John Loch, 69 ans, habitant de Glasgow, reçoit son coup au NHS Louisa Jordan Hospital le 10 février)

Des lettres arriveront cette semaine disant aux gens qu’ils devraient faire partie du groupe de protection.

À l’origine, 2,2 millions de personnes en Angleterre figuraient sur la liste, dont beaucoup ont été identifiées pour une seule raison.

Celles-ci incluaient des vulnérabilités évidentes, notamment le fait d’avoir des conditions potentiellement mortelles comme le cancer, la prise de médicaments immunosuppresseurs ou la souffrance de troubles génétiques.

Mais au fur et à mesure que la pandémie progressait, les scientifiques ont découvert qu’une multitude d’autres facteurs qui, lorsqu’ils sont combinés, peuvent exposer les personnes au risque de mourir de Covid – notamment le surpoids, la vie dans des zones défavorisées ou la prise de certains médicaments.

Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont utilisé un nouvel algorithme pour analyser une combinaison de facteurs de risque sur la base des dossiers médicaux des patients.

Ils ont mis en évidence 1,7 million de personnes supplémentaires à risque, ce qui portera le nombre sur la liste de protection à près de quatre millions.

QUI ÉTAIT SUR LA LISTE DE BLINDAGE ORIGINALE? Les personnes considérées comme «cliniquement extrêmement vulnérables» devraient toutes avoir reçu une lettre officielle les avertissant qu’elles sont sur la liste de protection et devraient rester chez elles, sauf si nécessaire. Les personnes figurant sur la liste de protection comprennent: Receveurs de greffe d’organe;

Les personnes sous chimiothérapie pour le cancer;

Patients atteints d’un cancer du poumon recevant une radiothérapie radicale;

Les personnes atteintes d’un cancer du sang ou de la moelle osseuse comme la leucémie;

Les patients cancéreux recevant une immunothérapie ou d’autres thérapies qui affectent le système immunitaire;

Les receveurs de greffe de moelle osseuse ou de cellules souches qui ont subi la procédure au cours des six derniers mois ou qui prennent encore des médicaments immunosuppresseurs;

Les personnes souffrant de troubles pulmonaires débilitants, notamment la fibrose kystique, un mauvais asthme ou une BPCO sévère;

Ceux qui ont une maladie rare qui augmente le risque d’infection, comme la drépanocytose homozygote;

Les patients recevant des traitements immunosuppresseurs qui augmentent le risque d’infection;

Femmes enceintes souffrant d’une maladie cardiaque importante;

D’autres qui ont été individuellement jugés extrêmement vulnérables par les médecins;

Adultes atteints du syndrome de Down;

Les personnes atteintes d’une maladie rénale de stade 5.

On ne pense pas que cette décision affecte les nations décentralisées, qui établissent leurs propres listes de protection.

Les responsables informeront que le blindage se poursuivra jusqu’au 31 mars, a déclaré le Dr Jenny Harries, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre.

Elle a déclaré que le groupe, s’il rejoignait la liste, recevrait le soutien supplémentaire disponible pour ceux qui sont considérés comme cliniquement extrêmement vulnérables, y compris les livraisons de médicaments, les créneaux prioritaires pour les supermarchés et les indemnités de maladie statutaires.

Le Dr Harries a déclaré lors d’un briefing aujourd’hui: « Nous avons un nouveau modèle de risque prédictif, basé sur des preuves, basé sur des données, qui nous permet d’identifier les adultes présentant de multiples facteurs de risque qui les rendent plus vulnérables à Covid-19.

«Nous pouvons désormais identifier des personnes supplémentaires et aider à les protéger maintenant et à l’avenir.

« Toutes ces personnes qui sont identifiées pour la première fois sont celles qui n’ont pas eu une condition clinique individuelle que nous avons pu identifier auparavant à travers le groupe cliniquement extrêmement vulnérable, mais ce sont des personnes qui présentent de multiples facteurs de risque personnels et sous-jacents. problèmes de santé qui les placent dans un groupe à risque plus élevé.

«À mesure que nous en apprenons davantage sur Covid-19, nous examinons continuellement les preuves… il était très clair que toutes les personnes à risque n’étaient pas identifiées par l’approche binaire.

«Le modèle utilisé combine un certain nombre de facteurs de risque sous-jacents. Et ces facteurs comprennent des problèmes de santé spécifiques et certains traitements qui, par exemple, mettent votre système immunitaire en danger.

«L’âge, qui est le facteur de risque le plus élevé, le sexe, l’origine ethnique, l’indice de masse corporelle et votre code postal, qui seront également liés à un score de privation.

«Il fournit un risque cumulatif pondéré de conséquences graves de Covid-19 et nous permet donc de hiérarchiser ces personnes pour la vaccination et de leur donner des conseils appropriés.

«Et le moyen le plus simple pour nous de le faire est de les inclure sur la liste des patients protégés.

Le Dr Harries a déclaré que l’approche était «averse au risque» pour «protéger le plus de personnes possible».

« La lettre notera qu’il s’agit plus probablement d’une surestimation du risque d’une manière qui, espérons-le, gère leur anxiété », a-t-elle déclaré.

« Et il est absolument clair que c’est un choix pour eux s’ils choisissent de suivre ou non les conseils de protection – cela a toujours été le cas.

« Ce qu’il fait également – ce qui, je l’espère, leur sera bénéfique, c’est pourquoi les gens seront, espérons-le, reconnaissants de recevoir cela – c’est qu’ils leur donneront la priorité pour la vaccination.

« En plus de cela, cela signifie qu’ils ont des conseils et un soutien, ce qui est important non seulement pour le moment, mais devrait-il y avoir des changements dans la pandémie dans les mois à venir – par exemple, peut-être dans les vaccinations à l’automne, alors que nous avançons, alors ils seront également identifiés au sein de ce groupe, de sorte qu’il y aura des avantages actuels et à plus long terme.