Des acheteurs ont été photographiés en train de se défouler avec des pintes à emporter dans le centre de Londres après que la capitale ait été plongée dans le verrouillage du coronavirus de niveau 3 plus tôt cette semaine.

La manne de vente au détail était trop pour certains, qui se sont dirigés vers le local pour une pinte à emporter – récemment retourné dans la capitale depuis que s’asseoir à l’intérieur des pubs était interdit selon les règles les plus strictes.

Les gens faisaient la queue autour du pâté de maisons pour des sacs à main de luxe aujourd’hui dans le West End de Londres alors que les magasins se préparaient à une frénésie de dépenses de 5,2 milliards de livres sterling de quatre jours à partir de demain.

Des photos prises sur Carnaby Street montraient un couple entouré de sacs à provisions alors qu’ils s’asseyaient à une porte pour déguster quelques bières à emporter. Une femme a été photographiée portant un certain nombre de sacs à provisions alors qu’elle quittait un pub Greene King avec une pinte.

Dimanche, Matt Hancock a plongé environ 10 millions de personnes dans le Sud-Est dans un arrêt de niveau 3 avec un préavis de seulement 30 heures – alors qu’il prévenait qu’une nouvelle souche de coronavirus pourrait entraîner une augmentation des cas.

Le secrétaire à la Santé a déclaré à la Chambre des communes que les nouvelles règles strictes entreraient en vigueur à Londres juste après minuit mercredi matin, provoquant la fureur qu’il envoyait des milliers d’entreprises au mur.

En vertu des nouvelles règles de niveau 3, seules les entreprises proposant des plats à emporter et des livraisons seront autorisées à rester ouvertes. Les restrictions sont censées être assouplies pour permettre à jusqu’à trois ménages de se réunir pendant cinq jours pendant la période des fêtes, mais les pubs du niveau 3 devront rester fermés même à ce moment-là.

Deux acheteurs bénéficiant d’une boisson à emporter à l’extérieur d’un pub sur Carnaby Street. L’hospitalité est interdite de permettre aux gens de s’asseoir à l’intérieur selon les règles de niveau trois

Les gens ont apprécié des boissons à emporter après une journée de shopping dans le centre de Londres aujourd’hui, quelques jours après que la capitale ait été plongée dans les restrictions de coronavirus de niveau 3

Les pubs des zones de niveau 2 pourront ouvrir sous les restrictions du groupe pendant la période de Noël. Mais comme les ménages ne sont autorisés à se mélanger avec des personnes d’autres bulles dans la maison que pendant la période de cinq jours, cela rendra la réouverture non viable pour de nombreux pubs, bars et restaurants.

Les parieurs se sont rassemblés dans les bars à partir du mardi matin pour prendre un dernier verre, bien qu’avec un repas copieux, avant la fermeture des lieux de niveau 3 dans un avenir prévisible.

Il y a des avertissements selon lesquels le passage au niveau 3 effacera 2,7 milliards de livres sterling de l’industrie hospitalière de Londres, les pubs, les bars et les restaurants étant contraints de fermer pendant la période des fêtes chargée.

Le porte-parole de la Campagne pour les pubs, Greg Mulholland, a critiqué le gouvernement pour avoir annoncé la décision moins de deux semaines avant Noël.

Une femme portant un verre quitte un pub sur Carnaby Street dans le West End de Londres, où les acheteurs faisaient des achats de Noël

Les gens marchaient le long de la rue ou se tenaient à l’extérieur du pub tout en dégustant leurs bières dans des gobelets en plastique. Les pubs et les restaurants ont été fermés aux clients du restaurant mercredi

Une femme tient une bière à moitié finie alors qu’elle marchait le long de Carnaby Street dans le centre de Londres plus tôt dans la journée. Les parieurs se sont rassemblés dans les bars à partir du mardi matin pour prendre un dernier verre, bien qu’avec un repas copieux, avant la fermeture des lieux de niveau 3 dans un avenir prévisible

Des photos prises sur Bond Street aujourd’hui ont montré des milliers d’acheteurs se précipitant pour faire leurs derniers achats de Noël – y compris des dizaines qui attendaient patiemment devant le designer de luxe Hermes (photo)

M. Mulholland a déclaré que cette annonce était une « façon choquante de traiter les publicains et leurs familles » et a averti que cela obligerait de nombreuses entreprises au bord du gouffre. Le directeur de campagne et ancien député a déclaré: « C’est une nouvelle dévastatrice pour les pubs et les publicains de Londres et des comtés d’origine. Passer au niveau 3 quelques semaines seulement après sa réouverture pour obtenir des échanges restreints, puis quelques semaines avant Noël.

Un propriétaire de restaurant londonien a révélé que le passage au niveau 3 lui avait déjà coûté 42000 £ en réservations perdues, en plus d’une semaine de stock gaspillé. Alors que d’autres propriétaires de pub devaient verser toute bière non bu dans les égouts.

Les initiés de l’industrie ont appelé à un ensemble de soutien urgent pour le secteur de l’hôtellerie afin d’aider les entreprises à survivre dans la nouvelle année.

Pendant ce temps, la rue britannique assiégée continue de se débattre malgré la ruée vers Noël, avec une baisse de 1,6% la semaine dernière et de 40% l’année dernière, selon les derniers chiffres de Springboard.

Sur Bond Street, des photographies montraient des foules d’acheteurs se précipitant pour faire leurs achats de Noël – y compris des dizaines qui attendaient patiemment devant le designer de luxe Hermes.

Les Londoniens apprécient une boisson devant un bar de Covent Garden. Toutes les régions du pays ont vu les visiteurs chuter la semaine dernière et l’année dernière, Londres ayant chuté de 4,4% et 64,8% respectivement

Un couple a ri alors qu’ils tenaient leurs bières en l’air tout en prenant un verre à côté d’une machine à neige à Covent Garden malgré des restrictions strictes de verrouillage

Les magasins non essentiels restent ouverts même sous les règles les plus strictes, ce qui signifie que la grande rue devrait être en mesure de capitaliser sur une partie de la folie des dépenses, même si beaucoup ira en ligne.

Cependant, les foules du West End étaient beaucoup plus clairsemées que la normale pour la saison des fêtes, car de nombreuses personnes sont restées à l’écart en raison de la pandémie.

Toutes les régions du pays ont vu les visiteurs chuter la semaine dernière et l’année dernière, Londres ayant chuté de 4,4% et 64,8% respectivement.

Pour ce qui a été surnommé « vendredi frénétique », les Britanniques devraient dépenser 1,55 milliard de livres sterling – 1,1 milliard de livres sterling en magasin et 450 millions de livres sterling en ligne – une augmentation de 19% en 2019.

Les échanges devraient culminer en décembre le « super samedi » alors que 11,5 millions de personnes descendent sur High Street assiégée.

La fréquentation devrait augmenter de 12% par rapport à l’année dernière, mais le total des dépenses devrait être inférieur de 3% à celui de 2019.

On s’attend à ce que Londres mène la charge pour l’argent dépensé, accumulant un total de 504 millions de livres sterling vendredi et samedi, suivie de près par les dépenses du Sud-Est de 485 millions de livres sterling.

Dimanche devrait également voir une énorme quantité de mains d’échange – 850 millions de livres sterling par 8,5 millions d’acheteurs – mais il est en baisse de 8% par rapport à l’année dernière.

Lundi, à seulement quatre jours avant le 25 décembre, High Street devrait accueillir 11 millions de clients dépensant un total de 1,3 milliard de livres sterling, ce qui représente une augmentation de 0,8% par rapport à 2019.

Les magasins de détail et les supermarchés devraient être particulièrement occupés cette année car la plupart des détaillants en ligne ne sont plus en mesure de garantir une livraison à temps pour Noël.

La rédactrice en chef de VoucherCodes.co.uk Anita Naik a déclaré: «La dernière semaine complète avant Noël est toujours une période chargée pour les détaillants, à la fois hors ligne et en ligne.

« Après une année difficile pour la grande rue, il est encourageant de voir que les dépenses devraient atteindre 2,5 millions de livres sterling en magasin chaque minute. »