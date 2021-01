L’écart entre la première et la deuxième dose de vaccins contre les coronavirus pourrait être étendu au-delà de l’objectif de 12 semaines, ont déclaré aujourd’hui les chefs de la santé.

Lorsque le vaccin Pfizer Covid a été approuvé, c’était à la condition que les gens reçoivent une deuxième dose trois semaines après la première, comme cela a été fait dans les essais cliniques.

Mais le gouvernement, sous la pression d’une immense deuxième vague d’infections, a décidé de limiter ce délai à trois mois afin de pouvoir administrer les premières doses à deux fois plus de personnes avant que des livraisons plus importantes de vaccins n’arrivent au printemps.

Maintenant, cependant, les gens pourraient faire face à des écarts encore plus longs et potentiellement ouverts entre les deux doses.

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation a donné son accord pour que le deuxième vaccin soit administré à tout moment après 21 jours après le premier, sans limite extérieure.

Et le responsable de la vaccination de Public Health England, le Dr Mary Ramsey, a déclaré aujourd’hui: « Il se peut que nous puissions nous permettre d’être plus détendus. »

S’exprimant lors d’une réunion avec des députés de la commission des sciences et de la technologie du Parlement, le Dr Ramsay a déclaré qu’il était possible que la priorité au printemps soit de donner des coups aux jeunes au lieu de donner aux personnes âgées une deuxième dose.

Cela survient alors que le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré aujourd’hui que le pays était dans une « situation d’approvisionnement limité » mais a rassuré le public que les secondes doses n’avaient pas été annulées.

Le Dr Wei Shen Lim du JCVI a déclaré que le vaccin Pfizer semblait être suffisamment bon après une dose pour que cela puisse éventuellement devenir la norme, mais ce n’était pas encore l’avis officiel.

Le Dr Mary Ramsay, de Public Health England (à gauche), et le Dr Wei Shen Lim (à droite) du JCVI, ont déclaré aujourd’hui qu’il était possible que les secondes doses de vaccin Covid des personnes soient prolongées au-delà de la limite de 12 semaines définie par le gouvernement.

Les vaccins sont maintenant offerts aux gens une dose à la fois pour surmonter un démarrage lent des approvisionnements, et des secondes doses seront administrées à partir du printemps quand il y aura plus de piqûres disponibles et que l’épidémie s’est calmée (photo: un homme se fait vacciner en Stevenage, Hertfordshire)

Parlant des secondes doses, le Dr Ramsay a déclaré au comité: « Je crois maintenant que les gens sont programmés à 12 semaines environ …

« L’information qui leur est donnée maintenant est que vous serez vacciné entre trois et 12 semaines après la première dose, donc cela ne leur promet pas le vaccin dans les trois à quatre semaines. »

Elle a ajouté: « Le conseil actuel du JCVI est qu’ils reviennent et font la deuxième dose pour le premier groupe, donc je m’attends à ce que cela se produise en parallèle que nous continuerons à déployer les prochains groupes en même temps et c’est une considération opérationnelle pour NHS England …

«Le JCVI dit pour le moment que la deuxième dose doit être administrée au plus tard 12 semaines.

«Si nous avons des données supplémentaires, il se peut que l’équilibre soit à nouveau en faveur de faire plus de premières doses, il se peut donc que la situation change à mesure que la science change. C’est un domaine qui évolue très rapidement.

Le Dr Ramsay a déclaré que, en fonction de ce que les données montrent sur les niveaux de protection contre une seule dose de vaccin, les responsables pourraient être en mesure d’être « plus détendus » quant à la distribution de seconds coups.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait signifier que les gens attendaient plus de 12 semaines, le Dr Ramsay a ajouté: « Je pense que c’est peu probable, mais c’est toujours possible – comme vous le savez dans la situation Covid, tout a changé lorsque de nouvelles preuves apparaissent. »

Le choix d’étendre la deuxième période de traitement à plus de trois semaines a déclenché une controverse parmi les scientifiques et les médecins lorsqu’il a été annoncé car il n’a pas été testé dans les essais cliniques.

Dans les essais de Pfizer et BioNTech, tous ceux qui ont reçu le vaccin ont reçu leur deuxième vaccin environ trois semaines après le premier, et les résultats montrant à quel point il est efficace sont tous basés sur cela.

Bien que les données aient montré des preuves de protection commençant environ deux semaines après la première dose, les cas de Covid dans le groupe ralentissant jusqu’à l’arrêt à partir de ce moment, les scientifiques ne peuvent pas dire combien de temps durerait cette protection à dose unique.

Mais le JCVI a déclaré qu’il était convaincu qu’il y avait suffisamment de preuves qu’un niveau élevé d’immunité continuerait après la première dose.

Le Dr Wei Shen Lim a déclaré que les données pourraient même être suffisamment solides pour passer à un calendrier à une dose à l’avenir.

Il a déclaré aux députés ce matin: « Nous avons noté que le vaccin avait un niveau de protection très élevé après la première dose.

«Et nous avions également examiné si la première dose offrait une protection suffisante pour que l’on puisse éventuellement envisager d’utiliser une seule dose.

Mais nous avons aussi senti qu’à ce moment-là [before Christmas] les données étaient insuffisantes pour suggérer un régime à dose unique.

« Même maintenant, le conseil du JCVI est que le calendrier est un calendrier à deux doses, qui n’a pas changé – nous maintenons qu’un calendrier à deux doses est le bon calendrier – la différence est que nous avons été plus permissifs lorsque la deuxième dose Peut être donné.’

Il a réitéré que l’avis du JCVI est que la deuxième dose de Pfizer est administrée entre trois et 12 semaines, et la deuxième dose d’Oxford est entre quatre et 14 semaines.

Le Dr Lim a ajouté: « L’EMA [European Medicines Agency] l’approbation est que la deuxième dose peut être administrée au minimum 21 jours, sans limite supérieure à ce règlement.

« La MHRA a ensuite suivi et modifié son approbation réglementaire de sorte que la deuxième dose du vaccin Pfizer soit approuvée pour être administrée à partir de 21 jours sans limite supérieure. Cela permet donc une plus grande flexibilité.

Leurs commentaires en tant que médecin adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, ont déclaré que le Royaume-Uni était dans une « situation d’approvisionnement limité ».

Il existe une certaine confusion quant à savoir si les entreprises fabriquant les vaccins ralentissent le programme en ne produisant pas assez vite, ou si le réseau du NHS ne fonctionne pas assez rapidement pour fournir les doses dont il dispose.

Le professeur Van-Tam a dit que c’était sur les fabricants, qui à leur tour ont dit qu’ils étaient ralentis par des contrôles de qualité rigoureux avant de pouvoir être utilisés.

Le professeur Van-Tam a déclaré aujourd’hui à LBC Radio: « Je comprends les préoccupations que les gens soulèvent à ce sujet, mais je tiens à préciser que la deuxième dose n’est pas annulée, elle est différée.

«Nous reviendrons certainement sur la deuxième dose et il est très important d’y revenir.

« Mais, en passant de l’extérieur vers l’intérieur, nous sommes dans une situation d’approvisionnement limité. »