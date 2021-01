Les cas de la nouvelle variante super-infectieuse du coronavirus ont commencé à se stabiliser et même à baisser à Londres, dans l’Est et dans le Sud-Est pendant les vacances scolaires de Noël.

Les graphiques présentés lors d’une conférence de presse de Downing St ce soir ont montré que la proportion de tests positifs provoqués par la nouvelle variante semblait tomber dans la capitale et le sud-est, et aplatir à l’est.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré qu’il y avait «des signes précoces d’une certaine stabilisation».

Il a exhorté les gens à ne pas « surinterpréter » le changement, mais ses commentaires offrent une lueur d’espoir que la tension à propagation rapide puisse être contenue avec des règles strictes de niveau quatre.

Les experts ont publié un article terrifiant le mois dernier qui suggérait même un verrouillage national total avec des fermetures d’écoles – comme celui de mars 2020 et celui qui a commencé aujourd’hui – pourrait ne pas suffire à arrêter le virus déchaîné.

Mais les chiffres du Bureau des statistiques nationales semblent montrer que le niveau quatre arrête sa propagation lorsque les écoles sont également fermées.

Il s’agit de l’un des jours les plus sombres de l’épidémie en Grande-Bretagne à ce jour, avec un troisième verrouillage national, un record de 60 916 cas confirmés et 830 autres morts.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’une personne sur 50 en Angleterre – plus d’un million de personnes – serait désormais infectée par le virus mortel.

Dans une deuxième information positive, le Premier ministre a déclaré que 1,3 million de personnes avaient maintenant été vaccinées contre Covid-19 – un quart de toutes les personnes âgées de plus de 80 ans.

Un graphique présenté par le professeur Chris Whitty a montré que le nombre de personnes testées positives pour la nouvelle variante du coronavirus (ligne bleue) semblait commencer à descendre à Londres et dans le sud-est vers la fin décembre, bien qu’il ait augmenté dans d’autres régions

Le professeur Chris Whitty a déclaré cet après-midi que la combinaison de la saison d’hiver et de la nouvelle variante du coronavirus avait conduit à un « très grand nombre en effet » de personnes infectées par Covid-19

Expliquant la tendance des cas causés par la nouvelle variante du coronavirus, le professeur Whitty a déclaré aujourd’hui: « Si nous regardons autour de l’Angleterre, ce que nous constatons, c’est que dans chaque région, il y a eu une augmentation relative de la nouvelle variante de ce virus qui se propage. le pays.

«Augmentation la plus rapide dans l’est de l’Angleterre, à Londres et dans le sud-est, mais elle décolle maintenant également dans d’autres régions.

« Dans certains des domaines où il a décollé au plus haut niveau et où le niveau quatre a été introduit pendant une période de fermeture des écoles, il peut y avoir des signes précoces d’une certaine stabilisation, mais je pense que nous ne devrions pas surinterpréter cela.

« Il est vraiment clair que cette nouvelle variante a augmenté dans toutes les régions du pays et ce que nous avons vu, c’est que dans les parties du pays qui ont certains des taux les plus bas et qui contrôlaient auparavant les choses, en particulier dans le Nord-Est et Dans le Nord-Ouest, par exemple, le taux d’augmentation de nombre d’entre eux a été plus élevé que dans certaines des régions du sud qui ont déjà des taux très élevés ».

La nouvelle variante du virus, qui a une protéine «spike» mutée à l’extérieur, ce qui permet de mieux envahir le corps, a été annoncée en novembre.

Il a été retracé à quelqu’un dans le Kent en septembre, ce qui est considéré comme le premier cas dans le monde.

Il s’est depuis propagé dans le monde entier et à travers la Grande-Bretagne, provoquant une augmentation des infections à coronavirus au Royaume-Uni à la fin de 2020.

Des scientifiques de la London School of Hygiene ont averti en décembre que la variante pourrait avoir un taux de transmission tellement plus élevé que son prédécesseur que même les verrouillages ne pourraient pas l’arrêter plus que doubler le nombre de morts d’ici juin.

La stratégie britannique de vaccination Covid pourrait augmenter le risque d’une autre souche mutante La stratégie britannique de vaccination contre les coronavirus pourrait augmenter le risque qu’une autre souche mutante du virus évolue en lui donnant plus de temps pour muter. Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a admis lors d’un briefing de Downing Street aujourd’hui que prolonger le délai entre les doses pourrait permettre au virus d’évoluer. Le gouvernement a dévoilé la semaine dernière sa politique controversée qui verra les gens recevoir une seule dose d’un coup de Covid sans qu’une seconde ne soit alignée. Les deux vaccins approuvés jusqu’à présent – l’un fabriqué par Pfizer et l’autre par l’Université d’Oxford – reposent sur deux doses pour être les plus efficaces, idéalement espacées de trois semaines. Mais dans une ruée pour arrêter la deuxième vague dévastatrice de Covid-19, la Grande-Bretagne a abandonné cette règle et a décidé de prolonger l’écart à 12 semaines afin de pouvoir donner à plus de personnes une seule dose dès que possible. L’avantage sera que des millions de personnes supplémentaires finiront par être vaccinées dans les semaines à venir. Mais il est possible que les vaccins ne fonctionnent pas aussi bien à long terme. Et le professeur Whitty a déclaré cet après-midi que cela pouvait également augmenter le risque qu’une version « mutante échappée » du virus évolue pour résister à l’immunité produite par les piqûres.

Ils ont écrit: « L’augmentation de la transmissibilité entraînera probablement une forte augmentation de l’incidence, les hospitalisations et les décès liés à Covid-19 devant atteindre des niveaux plus élevés en 2021 que ceux observés en 2020, même si les restrictions régionales à plusieurs niveaux mises en œuvre avant le 19 décembre sont maintenues.

« Nos estimations suggèrent que des mesures de contrôle d’une rigueur similaire à celle du verrouillage national en Angleterre en novembre 2020 sont peu susceptibles de réduire le taux de reproduction effectif. [R number] à moins d’un, à moins que les écoles primaires, les écoles secondaires et les universités ne soient fermées ».

Ils ont poursuivi: «Nous prévoyons que de grandes résurgences du virus sont susceptibles de se produire après l’assouplissement des mesures de contrôle.

« Il peut être nécessaire d’accélérer considérablement le déploiement des vaccins pour avoir un impact appréciable sur la suppression de la charge de morbidité qui en résulte. »

Bien que le professeur Whitty ait déclaré que les chiffres qu’il montrait aujourd’hui n’étaient qu’un indice précoce que la variante pourrait être sous contrôle, ils ont offert de l’espoir.

S’ils avaient commencé à baisser ou même simplement à s’aplatir sous les mesures de niveau 4 qui étaient en place à Noël, le nouveau verrouillage qui a commencé aujourd’hui – les règles les plus strictes depuis le premier verrouillage en mars – devrait commencer à faire baisser les affaires.

Lors du même briefing aujourd’hui, Boris Johnson a révélé qu’une personne sur 50 de la population anglaise – environ un million de personnes – est infectée par un coronavirus, car il a déclaré que 1,3 million de personnes avaient maintenant été vaccinées.

Le Premier ministre a déclaré lors d’un briefing de Downing Street que la propagation de la version mutante de la maladie avait rendu le verrouillage impossible à éviter.

Mais il a insisté sur le fait que les mesures peuvent maîtriser la situation pendant le déploiement des vaccins – rejetant l’inquiétude selon laquelle il est « trop prometteur » en affirmant que les catégories les plus vulnérables peuvent recevoir des coups d’ici la mi-février.

L’ampleur du problème a été soulignée dans les données de ce soir alors que le Royaume-Uni a signalé un record de 60 916 cas – en hausse de près de 15% mardi dernier. Le décompte des décès était de 830, soit le double du nombre de la semaine dernière.

Aucun nouveau cas de la variante sud-africaine de Covid n’a été repéré en quinze jours Aucun nouveau cas de la variante sud-africaine de Covid n’a été repéré en Grande-Bretagne au cours des quinze dernières semaines, dans une lueur d’espoir que la mutation hautement contagieuse n’a pas encore pris racine dans le pays. Deux infections par la forme mutante de Covid avaient été identifiées sur le sol britannique le 23 décembre, a annoncé le secrétaire à la Santé Matt Hancock avant Noël. Les experts ont averti que les deux cas n’étaient probablement « que la pointe de l’iceberg ». Mais depuis lors, aucun nouveau cas de la variante – appelée 501.V2 – n’a été déclaré par les responsables. Les scientifiques qui suivent le virus en constante évolution admettent que la souche est « difficile à suivre », cependant. Les experts se sont inquiétés de la variante sud-africaine car ils craignaient qu’elle ne soit encore plus contagieuse que la souche britannique mutée qui déchire actuellement le pays – appelée B.1.1.7. Un responsable de la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé a averti aujourd’hui qu’il y avait une « préoccupation théorique » selon laquelle il pourrait contourner les anticorps déclenchés par les piqûres. Mais les scientifiques doivent encore prouver que la récolte actuelle de vaccins ne protège pas contre la variante. Les résultats de tests rigoureux sont attendus dans quelques semaines, certains experts affirmant que les mutations n’auront probablement pas d’impact notable sur les vaccins. Mais même s’ils le font, les scientifiques disent que la formule peut être modifiée en quelques jours pour protéger les gens des souches mutantes. Il n’y a aucune preuve que les souches sud-africaines ou britanniques de coronavirus soient plus mortelles ou provoquent des symptômes plus graves que les souches précédentes.

M. Johnson a déclaré que le total de 1,3 million de personnes vaccinées jusqu’à présent comprenait 1,1 million de personnes en Angleterre et 650 000 personnes de plus de 80 ans – 23% de tout ce groupe d’âge en Angleterre.

« Cela signifie que près d’un sur quatre des groupes les plus vulnérables bénéficiera dans deux à trois semaines d’un degré d’immunité important », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi je pense que le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation a eu raison d’élaborer un programme qui sauve le plus de vies le plus rapidement. »

Le professeur Whitty et Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef, ont confirmé que l’administration d’une seule dose du vaccin à plus de personnes, plutôt que la double dose recommandée à la moitié du nombre, pourrait potentiellement encourager des mutations.

Mais il a dit que les avantages pour la santé publique d’avoir plus de personnes avec une certaine résistance étaient plus grands.

«C’est un vrai souci mais un vrai petit souci au sein du système», a-t-il déclaré. « Les arguments de santé publique sont vraiment fortement en faveur. »

Sir Patrick a averti que le virus changerait de toute façon et que les vaccins devront être modifiés.

« Le virus va probablement muter … différents vaccins seront nécessaires à ce stade. »

M. Johnson a également pris une note sombre sur les écoles, refusant de déclarer catégoriquement qu’elles reviendraient avant les vacances d’été – bien qu’il ait souligné qu’elles seraient la priorité absolue.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré que la répression était « essentielle » et que ses députés les soutiendraient, garantissant efficacement leur approbation à la Chambre des communes. Mais il a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir changé de cap plus tôt et a exprimé de sérieux doutes quant à l’optimisme concernant la distribution des vaccins.

« Le Premier ministre a dit sept semaines – c’est pour permettre au programme de vaccination d’être déployé pour 13 à 14 millions de personnes », a déclaré Sir Keir.

«C’est l’ambition du Premier ministre. J’espère qu’il n’est pas trop prometteur. Cela va être une lutte et nous devons faire en sorte que cela fonctionne.

Juste un jour après avoir exhorté les parents à renvoyer leurs enfants, M. Johnson a déclaré dans un discours sombre du n ° 10 que les écoles primaires et secondaires seraient fermées à partir d’aujourd’hui, seuls les vulnérables et les descendants des principaux travailleurs étant autorisés à entrer.

Les crèches peuvent rester ouvertes. Mais on dit aux étudiants universitaires de rester chez eux et d’étudier à distance, tandis que les examens GCSE et A-level ne se dérouleront pas comme prévu.

Les adolescents ne sauront peut-être pas pendant des semaines comment leurs examens seront remplacés, l’Ofsted devant lancer une consultation, bien que des sources gouvernementales aient déclaré que certains plans « d’urgence » avaient déjà été envisagés.

Dans le cadre de la nouvelle orientation, publiée du jour au lendemain, au détail non essentiel, tous les hôtels, salles de sport et piscines seront condamnés à fermer – Rishi Sunak devant proposer un autre ensemble de soutien aujourd’hui au milieu des craintes croissantes concernant l’impact sur l’économie.

Les cafés, bars et restaurants seront autorisés à servir des plats à emporter – mais dans un resserrement des mesures draconiennes du printemps dernier, ils ne seront pas autorisés à servir d’alcool. On dit aux personnes vulnérables de se protéger si possible.

Le public n’est à nouveau autorisé à quitter la maison que pour l’une des cinq raisons suivantes: aller au travail si cela est essentiel, acheter les produits de première nécessité, faire de l’exercice – autorisé avec une autre personne d’un autre foyer, prendre soin de quelqu’un, ou demander de l’aide médicale ou fuir la menace. comme la violence domestique.