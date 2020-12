Le propriétaire d’un salon de coiffure Soho pourrait être condamné à une amende de 10000 £ après avoir organisé une fête illégale pour plus de 100 fêtards dans une discothèque de style speakeasy dans le sous-sol de la salle.

La police a été appelée à Cut and Grind dans le West End de Londres vers 1h du matin vendredi pour découvrir le grand groupe réuni dans un bar et sur la piste de danse alors que la capitale était en lock-out de niveau 2.

CCTV a été publié aujourd’hui montrant le moment où les foules ont été rapidement dispersées, le propriétaire étant identifié et signalé pour examen d’un avis de pénalité fixe de 10000 £.

Le Met a déclaré qu’il était « franchement choquant que les gens soient prêts à enfreindre les règles, qui sont clairement là pour assurer la sécurité des gens », et a qualifié cette violation de « profondément préoccupante et irritante ».

Cela survient alors que Londres est sur le point d’être plongée dans un arrêt de niveau 3 quelques jours avant Noël – tandis que les bulles permettant aux familles de se rassembler pendant les vacances pourraient être annulées.

Le PC Steve Muldoon a déclaré: « Londres est sur le point de subir des restrictions plus strictes et il est profondément préoccupant et irritant que les gens soient toujours prêts à enfreindre les règles et à mettre la santé des Londoniens en danger.

«Au cours des deux dernières semaines, nous avons répondu à un certain nombre de fêtes et d’événements musicaux sans licence à travers Soho.

«Il est franchement choquant que les gens soient prêts à enfreindre les règles, qui sont clairement là pour assurer la sécurité des gens.

«À ce moment critique pour notre ville, j’exhorte tout le monde à respecter les règles. Ils sont là pour nous protéger tous et empêcher la propagation du virus.

La police a le pouvoir de distribuer des « super amendes » de 10000 £ pour des infractions à la réglementation sur les coronavirus impliquant des rassemblements de masse en Angleterre et au Pays de Galles.

Ils ont été émis pour ceux qui organisent des manifestations anti-lockdown ainsi que de grands mariages, des raves et des fêtes étudiantes.

Les restrictions qui devraient être assouplies à Noël pourraient être maintenues, car Boris Johnson a été averti par les principales revues médicales, le BMJ et le HSJ, que les bulles « coûteraient des vies ».

Les journaux mènent une campagne pour mettre fin à l’assouplissement festif «téméraire» – même s’il doit commencer dans neuf jours seulement et que de nombreuses familles auront déjà pris des dispositions pour leur voyage.

Les députés conservateurs sont également de plus en plus nerveux à propos des propositions à l’échelle du Royaume-Uni avec une augmentation des cas et des craintes concernant une nouvelle souche de coronavirus potentiellement plus infectieuse, tandis que le gouvernement gallois a indiqué qu’il pourrait réfléchir à nouveau

Le PC Steve Muldoon de l’équipe de police de Soho a déclaré: « Londres est sur le point de subir des restrictions plus strictes et il est profondément préoccupant et irritant que les gens soient toujours prêts à enfreindre les règles et à mettre la santé des Londoniens en danger »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a ajouté sa voix aux demandes, mais a prédit que le Premier ministre ne changera pas parce qu’il ne voudra pas être considéré comme « annulant Noël ».

Alors que M. Johnson réunissait le Cabinet pour discuter de la crise en cours, le ministre du Trésor, Steve Barclay, a déclaré que les plans d’assouplissement étaient constamment examinés, bien qu’il ait souligné que le gouvernement n’allait pas « criminaliser » les personnes qui veulent voir leurs proches.

Dans le cadre de l’assouplissement des fêtes, jusqu’à trois ménages sont autorisés à se réunir pendant cinq jours entre le 23 et le 27 décembre.

Des discussions urgentes ont eu lieu à Whitehall sur l’opportunité de resserrer la réglementation, une source déclarant: «Les règles de Noël pourraient changer.

Cependant, Downing Street a insisté sur le fait qu’il n’était pas prévu de repenser malgré une augmentation des infections, ce qui signifie que Londres et certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire seront soumises à des restrictions de niveau trois à partir de ce soir.

Interrogé lors d’une série d’interviews ce matin s’il y avait une chance de changement, M. Barclay a déclaré: « Eh bien, tout est toujours surveillé. »

Mais il a ajouté qu’il n’y avait actuellement aucune intention de changer de cap.

«Il y a un équilibre à trouver: de nombreuses familles ne se sont pas vues de toute l’année. C’est important pour le bien-être des gens, pour leur santé mentale. Nous ne voulons pas criminaliser les gens qui se sont regroupés en famille à Noël », a-t-il déclaré.

«Mais il est important que les gens fassent le minimum possible. Ainsi, les gens porteront leurs propres jugements.

Pendant ce temps, certains experts ont averti qu’il était trop tôt pour s’alarmer d’une nouvelle souche de coronavirus. La dernière variante ne semble pas être plus meurtrière et le risque qu’elle soit imperméable aux vaccins existants est considéré comme faible.