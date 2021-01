Les tests à flux latéral sont une alternative au test PCR standard – connu scientifiquement sous le nom de test de réaction en chaîne par polymérase – qui est plus coûteux et plus laborieux mais plus précis.

Les tests PCR utilisent également un écouvillon, mais celui-ci est ensuite traité à l’aide d’un équipement de laboratoire de haute technologie pour analyser la séquence génétique de l’échantillon pour voir si l’un d’entre eux correspond aux gènes du coronavirus.

Il s’agit d’un processus beaucoup plus long et coûteux, impliquant plusieurs types de personnel formé, et le processus d’analyse peut prendre des heures, l’ensemble du processus, du prélèvement à la réception des résultats, prenant des jours.

Il est cependant beaucoup plus précis. Dans des conditions idéales, les tests sont précis à presque 100% pour détecter le virus, bien que cela puisse ressembler davantage à 70% dans le monde réel.