Des célébrités ont exhorté les minorités ethniques à se faire vacciner contre le coronavirus à leur tour.

La vidéo de cinq minutes, mettant en vedette les comédiens Romesh Ranganathan et Meera Syal ainsi que l’actrice Shobna Gulati et le maire de Londres Sadiq Khan, a été lancée cette semaine pour démystifier les théories du complot entourant le jab.

Cela vient après qu’une étude a révélé que les adultes des minorités ethniques sont jusqu’à 20% moins susceptibles d’accepter le coup que les Blancs.

Organisé par le citoyen Khan Adil Ray, les stars ont expliqué que le vaccin était le seul moyen de surmonter la menace posée par le virus mortel.

L’acteur Sanjeev Bhaskar, le joueur de cricket Moeen Ali et le journaliste de télévision Rageh Omaar avaient tous une ou deux répliques.Plus tôt ce mois-ci, les médecins ont exprimé des craintes concernant les « fausses nouvelles » poussant les Sud-Asiatiques à rejeter le vaccin Covid sur de fausses allégations selon lesquelles les jabs contiennent de l’alcool ou viande et peuvent altérer l’ADN des patients.

La plupart des fausses informations semblent viser les musulmans, qui ne boivent pas d’alcool et ne mangent pas de porc, et les hindous, qui considèrent les vaches comme sacrées.

Un document non daté publié par Sage vendredi a révélé que « une différence marquée existait selon l’ethnie, les groupes ethniques noirs étant les plus susceptibles d’être hésitants à Covid-19, suivis des groupes pakistanais / bangladais ».

Dans la vidéo, Adil a déclaré: « Nous nous occupons des autres et nous servons notre communauté. C’est ainsi que nous avons été élevés. C’est pourquoi nous sommes tellement fiers qu’un membre de la famille devient médecin et infirmier. Nous avons tellement de respect pour eux. Ils ont plus que jamais besoin de notre respect. Ils ont besoin de notre aide.

Les célébrités ont démystifié les fausses allégations les plus courantes concernant la vaccination, notamment qu’elle ne contenait aucun « matériel d’origine fœtale ou animale ».

Abordant une autre théorie du complot, Romesh a déclaré: « Il n’y a pas de puce ou de tracker dans le vaccin pour continuer à regarder où vous allez. Votre téléphone mobile fait un bien meilleur travail à cet égard.

Abdullah Afzal, qui joue aux côtés d’Adil dans Citizen Khan, a souligné que l’un des créateurs du vaccin était musulman. Il a déclaré: « En fait, les scientifiques qui ont développé le plus largement utilisé [Pfizer] vaccin sont musulmans, le professeur Ugur Sahin et son … épouse, Özlem Türeci, de Turquie.

Certaines des célébrités ont ensuite révélé que leurs parents, tantes, oncles et membres de la famille du corps médical avaient reçu le vaccin.

Shobna Gulati, qui a joué Sunita Alahan de Coronation Street, déclare: «Nous trouverons notre chemin à travers cela et nous serons à nouveau unis avec nos amis et nos familles. Tout ce que nous avons à faire est de nous faire vacciner. Ma sœur a reçu le vaccin et j’ai vraiment hâte de voir quand ce sera mon tour.

La vidéo, qui note à la fin qu’elle a été organisée «indépendamment du gouvernement», a depuis été visionnée près de 400 000 fois.

Près de la moitié de toutes les personnes dans certaines régions à forte population de minorités ethniques refusent le vaccin Covid lorsqu’il est offert en raison de craintes quant à ce qu’il contient, a-t-on rapporté.

À Birmingham, 50% de ceux qui vivent dans des zones à forte population d’Asie et d’Afrique et des Caraïbes ont refusé le vaccin quand on l’a proposé.

À Ealing, dans l’ouest de Londres, entre 10 et 15% des Noirs refusent le vaccin – contre seulement 5% des autres groupes.

Pendant ce temps à Stoke-on-Trent, les médecins disent qu’entre 20 et 30% des personnes noires et des minorités ethniques ne se sont pas présentées pour se faire vacciner. Dans d’autres groupes, ce chiffre se situait entre 2 et 3%.

Les fausses informations sur ce qu’il contient ou les préoccupations concernant les effets secondaires potentiels sont les principaux éléments de dissuasion, a déclaré le directeur clinique local Lénine Vellaturi.

Le SAGE a précédemment blâmé le «racisme et la discrimination structurels et institutionnels» pour le scepticisme vis-à-vis des vaccins parmi les communautés BAME – car une enquête a révélé que 72% des Noirs étaient peu susceptibles de recevoir le vaccin Covid.

Un rapport du comité consultatif scientifique du gouvernement a déclaré que les problèmes historiques de recherche non éthique sur les soins de santé et de racisme systémique sont des facteurs clés pour réduire la confiance dans le programme de vaccination de masse britannique.

Cette justification a été reprise par le militant pour l’égalité Trevor Phillips – l’ancien chef de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme – qui a déclaré qu’il était « absurde » de prétendre que l’hésitation était due à une barrière linguistique ou à des idées fausses.

Il a déclaré au Times: « Le NHS et le gouvernement doivent se rendre compte que ce qu’ils voient est probablement un rejet sincère du vaccin pour des raisons religieuses ou culturelles et très probablement une profonde suspicion de tout ce qui est proposé par les autorités blanches.

Il a ajouté: « La suggestion sous-jacente selon laquelle nous sommes tous un peu en arrière ou ne comprenons pas les arguments en faveur du jab est simplement de déprécier les personnes de couleur. »

Le directeur médical régional du NHS England pour Londres a déclaré « des préoccupations qui remontent à des générations » dans certaines communautés en raison d’expériences de vaccins historiques, car il a insisté sur le fait que le vaccin est sûr.

Le Dr Harpreet Sood, un conseiller mondial en santé numérique, a déclaré que la langue et les frontières culturelles sont en partie responsables du faux matériel diffusé via les médias sociaux et WhatsApp.

Le médecin en exercice travaille sur une campagne anti-désinformation du NHS avec des influenceurs sud-asiatiques et des chefs religieux pour réfuter les mythes sur le coup.