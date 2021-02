Les militants ont intensifié leurs demandes d’enquête publique sur la crise des foyers de soins en Grande-Bretagne, car les décès sont toujours en augmentation.

Les décès par coronavirus dans les maisons de retraite ont atteint leur plus haut niveau depuis mai, ont révélé hier des chiffres officiels. Plus de 2500 résidents avaient le virus mentionné sur leurs certificats de décès en Angleterre et au Pays de Galles au cours des sept jours précédant le 29 janvier.

Au cours de la semaine se terminant le 1er mai 2020, 3082 résidents sont décédés avec Covid-19 et un total de 3679 ont été tués la semaine précédente au pic de l’épidémie.

Le décompte de cette semaine a porté le total à 35720 depuis le début de la pandémie – les maisons de soins représentant environ un tiers de tous les décès dus au virus au Royaume-Uni, selon l’Office for National Statistics.

Les décès dans les foyers de soins ont de nouveau augmenté dans la deuxième vague malgré la promesse du gouvernement de jeter un «anneau de protection» autour des résidents vulnérables et l’introduction de tests réguliers sur écouvillon pour les personnes âgées et leurs aidants.

Care Campaign for the Vulnerable a qualifié ces chiffres de « scandale déchirant » alors qu’ils répétaient leurs appels à Boris Johnson pour qu’il lance une enquête publique sur le bilan.

Dans une lettre envoyée au Premier ministre, ils ont averti que la crise aurait un « impact négatif à vie » sur les jeunes membres de la famille, qui se disent coupables de ne pas pouvoir rendre visite à leurs proches.

Les décès dus au virus dans les foyers de soins devraient ralentir dans les semaines à venir après que le gouvernement a déclaré que chaque résident éligible avait reçu sa première dose de vaccin, ce qui devrait les protéger contre les maladies graves et la mort. Mais l’immunité n’intervient pas avant plusieurs semaines.

Les données du Bureau des statistiques nationales montrent que, bien que la plupart des décès liés à Covid-19 se soient produits dans des hôpitaux (barres vertes), une grande proportion se sont produites dans des maisons de soins (bleu foncé), où il y a beaucoup moins de personnes – cela montre qu’ils ont des taux plus élevés de décès par personne

Quelque 2505 résidents de foyers de soins sont décédés du virus au cours de la semaine la plus récente dans tous les contextes – ce qui représentait près d’un tiers du nombre total de décès dus à la maladie au cours de cette semaine.

Jayne Connery, qui a fondé CCV pour lutter pour la justice pour le secteur, a déclaré que sa lettre appelait M. Johnson à prendre des mesures pour protéger le secteur.

« Le scandale déchirant actuel des visites à domicile rationnées peut être directement lié à cette décision à courte vue et stupide d’exporter le virus dans des maisons de retraite », a-t-elle déclaré au Daily Express.

SOINS DU PERSONNEL À DOMICILE À GAUCHE SANS EPI DANS LA PREMIÈRE VAGUE DE COVID Le personnel des foyers de soins s’est retrouvé sans EPI lors de la première vague de Covid-19 alors que le gouvernement donnait la priorité au NHS, ont déclaré des députés. Le Comité des comptes publics des Communes a appris que le secteur des soins sociaux n’avait reçu que 10% des articles d’EPI requis entre mars et juillet la semaine dernière, comparativement à 80% dans les hôpitaux. Dans l’ensemble, les deux secteurs ont connu des pénuries d’EPI, certains étant contraints de réutiliser des articles à usage unique car les stocks étaient «périlleusement bas». Le comité a déclaré que les foyers de soins n’étaient pris au sérieux qu’après que les taux de mortalité élevés sont devenus apparents. Dans l’ensemble, le comité a déclaré que le personnel de première ligne dans les domaines de la santé et des services sociaux avait connu une pénurie d’EPI, certains étant contraints de réutiliser des articles à usage unique car les stocks étaient « dangereusement bas ». Des enquêtes menées par les organisations du personnel ont révélé qu’au moins 30 pour cent des agents de santé, des médecins et des infirmières ont déclaré avoir un EPI insuffisant, même dans les milieux à haut risque. « De nombreux travailleurs de première ligne dans les domaines de la santé et des services sociaux ont été placés dans la situation épouvantable de devoir prendre soin de personnes atteintes de Covid-19 ou suspectées de Covid-19 sans EPI suffisant pour se protéger de l’infection », a-t-il déclaré.

« Notre lettre dit à Boris Johnson que, depuis le début de la pandémie, nous avons informé qu’un membre de la famille désigné pourrait être traité comme un travailleur clé et autorisé à aider un proche. »

Elle a ajouté: « Nous demandons une enquête publique sur la gestion de la crise dans les maisons de retraite.

«Cette erreur de jugement de la part du gouvernement se poursuit et notre objectif est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus».

Leur lettre a été immédiatement soutenue par d’autres militants et organismes de bienfaisance travaillant dans le secteur, qui ont exercé une pression supplémentaire sur le Premier ministre pour qu’il enquête sur les décès liés aux pics dans le secteur.

Le groupe de réflexion sur les maisons de soins caritatives, le NPC, a également appelé à une enquête sur la gestion de la crise dans les maisons de retraite.

Dans sa lettre, également envoyée au Premier ministre, le secrétaire général Jan Shortt a écrit: « Les citoyens du Royaume-Uni sont en droit de comprendre les opportunités manquées, les retards, la mauvaise prise de décision, les messages confus et les leçons non apprises, qui ont contribué à la chiffres stupéfiants de pertes.

«Le« cercle d’acier »dont vous avez dit qu’il serait placé autour des maisons de retraite pour protéger nos plus âgés et les plus vulnérables n’était rien de tel.

«La décision de renvoyer les patients des hôpitaux vers les maisons de soins sans test négatif s’est avérée désastreuse tant pour les résidents des maisons de soins que pour ceux qui les soignent.

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a déclaré à MailOnline qu’il soupçonnait que la résurgence du virus dans les maisons de soins cet hiver était liée à la politique controversée du gouvernement de continuer à renvoyer les patients de Covid sortant des hôpitaux dans des maisons de soins.

Dans le cadre de ce programme, conçu pour libérer des lits d’hôpital et protéger le NHS, les maisons de soins qui réussissent l’inspection et sont réputées sécurisées par Covid sont invitées à héberger les patients infectés.

D’autres experts ont déclaré que lorsque la transmission est autorisée à monter en spirale dans la communauté – il y aurait environ 100000 nouvelles infections au Royaume-Uni chaque jour le mois dernier – elle se répandra toujours dans les foyers de soins par le biais d’un personnel asymptomatique et fera des victimes.

Plus de 20 000 résidents de foyers de soins sont morts de Covid-19 au cours de la première vague de la pandémie et les experts affirment que la décision de renvoyer des milliers de patients non testés dans des foyers de soins au printemps était en partie à blâmer. Les députés ont accusé le gouvernement d’avoir jeté des maisons de retraite «aux loups».

L’Office for National Statistics a déclaré qu’il y avait eu 1705 décès dans des maisons de retraite anglaises signalés à la Care Quality Commission dans les sept jours précédant le 2 janvier, contre 661 il y a quinze jours.

Les statistiques publiées fin janvier ont révélé que les décès dans les maisons de soins avaient presque triplé en quinze jours.

L’ONS a découvert que 1705 résidents de maisons de soins étaient décédés du virus au cours de la semaine se terminant le 22 janvier, contre 661 quinze jours plus tôt.

Il a montré que les résidents des foyers de soins représentaient près d’un tiers de tous les décès liés à Covid-19.

Mike Padgham, président de l’Independent Care Group, a déclaré: «Nous avons maintenant des vaccins et le gouvernement doit être félicité pour la rapidité avec laquelle il protège les personnes vulnérables.

« Mais Covid-19 n’est pas encore battu et nous devons rester prudents et, sur nos gardes, observer toutes les directives et garder tout le monde dans les établissements de soins – les maisons de soins et de soins infirmiers et ceux qui reçoivent des soins dans leurs propres maisons – aussi en sécurité que possible, aux côtés de ceux qui prennent soin d’eux.